Wandelen werkt! in Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 5 mei, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST NOG WAT REGEN | RUSTIGE WEEK

Er valt ook vanmiddag nog af en toe regen, maar het wordt droger en geleidelijk komen er ook enkele opklaringen bij. De wind draait van west naar noordwest en is meest matig, maar vanavond zwakt die af en blijft er vrijwel geen wind over. Daardoor zullen er vannacht enkele mistbanken ontstaan. De temperatuur gaat na de regen nog omhoog tot 14 á 15 graden, vannacht is het minimum ongeveer 6 graden.

Morgen is het allemaal wat warmer met zonnige perioden en gevarieerde bewolking. De temperatuur stijgt dan ook naar 18 of 19 graden, bij een zwakke tot matige noordoostenwind.

Dinsdag en woensdag zien er ook goed uit met een matige noordenwind en maxima rond 18 graden. Dinsdag is het droog, woensdag zou er in de noordenwind een enkele bui kunnen ontstaan. Na woensdag is er wat meer bewolking en soms zou een kleine bui kunnen vallen, maar tot in het volgende weekend blijft het meestal droog met een zwakke tot matige wind. Maxima op lange termijn van 17 tot 19 graden.