Politie doet onderzoek in vernielingen rondom de Wiekedreef te Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 6 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL ZON | VRIJWEL DROGE WEEK

Het wordt een mooie dag vandaag, want vanochtend is het zonnig met heel weinig wind en vanmiddag komt er weliswaar meer bewolking en er zou een enkele kleine bui kunnen vallen, maar het wordt dan 18 of 19 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.

Morgen is het in grote lijnen niet veel anders: er is vrij veel zon met wat stapelwolken en een beetje sluierbewolking en in de middag mogelijk een kleine bui. De hele dag is er een matige noordoostenwind en de temperatuur pakt iets lager uit met een maximumwaarde rond 17 graden.

Woensdag en donderdag zijn weer heel rustig, want dan ligt er een hogedrukgebied vanuit Engeland over ons land. Dat geeft weinig wind, woensdag nog steeds vrij veel zon, en donderdag meer bewolking. Maar het blijft vrijwel overal droog. Dat is het ook op vrijdag en waarschijnlijk ook in het volgende weekend. Maxima eerst rond 17 graden, eind van de week van 18 tot 20 graden.