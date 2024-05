Politie onderzoekt overlijden man en vrouw in woning Nieuwediep

NIEUWEDIEP – De politie is een onderzoek gestart naar het overlijden van een 44-jarige man en een 30-jarige vrouw uit de gemeente Aa en Hunze. Zij zijn op zondag 5 mei overleden aangetroffen in een woning in het Drentse dorp Nieuwediep. Volgens RTV Drenthe is de vrouw uitbater van wereldrestaurant Wereldgeluk in Groningen.

Het onderzoek naar wat zich in de woning heeft afgespeeld is in volle gang. Er is onder meer uitgebreid sporenonderzoek gedaan in de woning, meerdere getuigen zijn gehoord en de lichamen van de overleden personen worden onderzocht. De politie onderzoekt meerdere scenario’s.

Zo wordt onder meer onderzocht of de man en de vrouw zichzelf van het leven hebben beroofd of dat er sprake is van een levensdelict. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er een derde persoon bij het incident betrokken is. Op de uitkomsten van het onderzoek kan de politie niet vooruitlopen. Verdere details kunnen daarom in deze fase van het onderzoek niet worden gedeeld.

Bron: Politie Drenthe