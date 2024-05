Twee gewonden bij steekincident AZC Ter Apel

TER APEL – Zaterdag zijn bij een steekincident in het AZC in Ter Apel twee personen gewond geraakt.

Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in azc Ter Apel met messen aangevallen. De aanvallers deden dit op basis van het feit dat dit koppel zichtbaar homoseksueel is, schreeuwend: “Gays, gays, we will kill you! ”. Ze werden in elkaar geslagen, bedreigd en gestoken met een mes. Ze konden zich niet verdedigen omdat het incident volledig onverwacht plaatsvond direct nadat het koppel hun unit verliet en deze groep agressief op hun afstormde. Beide zijn met verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Inmiddels zijn ze terug in Ter Apel maar nog steeds in shock. Volgens informatie van de politie op basis van videobeelden, ging het om een groep van zes personen. Slechts één van de aanvallers is opgepakt.

Het koppel vroeg op 24 maart gelijktijdig als eenheid asiel aan maar werd door het COA niet als koppel gezien omdat dit ten onrechte niet in het systeem werd opgenomen. Door tal van vormfouten die daarop volgden zoals een vertrektraject, waar LGBT Asylum Support meermaals op wees, werden ze uiteindelijk onrechtmatig in de VBL van azc Ter Apel geplaatst. De VBL (Vrijheidsbeperkende Locatie) is bedoeld voor hen die op uitzetting wachten. Deze locatie heeft geen beschermende lhbtiq+ unit, zoals de unit waar ze eerder in werden opgevangen. Ondanks meerdere meldingen en waarschuwingen aan het COA door LGBT Asylum Support van onveilige situaties en verzoeken om hen intern te verplaatsen naar één van de lhbtiq+ units op het terrein van azc Ter Apel, werden ze zaterdagavond aangevallen.

“De maat is vol”, geeft voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support die inmiddels over 2023 en 2024 902 meldingen van onveilige situaties naar het COA stuurde. Een kwart van de meldingen in 2024 gaan over Ter Apel. “De mannen waren al doodsbang vanwege de splitsing. Al jaren hebben ze een relatie en zijn samen gevlucht vanuit een gewelddadige, homofobe samenleving. Nu komt daar een ernstig incident op basis van discriminatie maar ook nalatigheid van Nederlandse overheid overheen. Maar nog erger, blijkbaar moet er een steekpartij nodig zijn om een transfer op basis van veiligheid voor elkaar te krijgen. Dat is volstrekt onacceptabel” De stichting, die meer dan 1000 lhbtiq+ asielzoekers bijstaat, heeft de staatssecretaris en Tweede Kamer direct een brandbrief gestuurd. Daarbij dat ook dit incident niet op zichzelf staat. Vanwege structurele capaciteitsproblemen bij het COA zijn er nog drie koppels die in hun azc’s gesplitst zijn en waarbij de staatssecretaris Europese regelgeving negeert. Het koppel staat in het systeem nog steeds niet als koppel geregistreerd.

Bron: LGBT Asylum Support nederland