Bedrijfsauto botst tegen boom Vriescheloo

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 7 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GOED LENTEWEER | VAAK ZON EN WEINIG WIND

Het is ook vandaag een heel redelijke dag met zonnige perioden, wat hoge bewolking, en een paar stapelwolken die gaan ontstaan. Het is vanochtend 11 tot 15 graden en vanmiddag komt de maximumtemperatuur uit op 17 á18 graden: dat is zo’n beetje het gemiddelde voor deze tijd. De wind is vandaag zwak tot matig uit het noordoosten tot noorden met windkracht 2 tot 3.

Morgen waait de wind uit noord tot noordwest maar verder is het weerbeeld vergelijkbaar met geregeld de zon erbij en af en toe momenten met meer bewolking. Minimumtemperatuur komende nacht rond 8 graden en soms een beetje nevelig weer, maximum morgenmiddag opnieuw een graad of 18.

Donderdag en vrijdag is er gemiddeld meer bewolking dan zon en de temperatuur wint er dan een graadje bij. In het weekend is daarna de 20 graden weer goed mogelijk. Dan komt er een oostenwind op gang en dat betekent ook weer meer zon. Het blijft tot begin volgende week vrijwel overal droog, of er moet een keer een klein buitje gaan vallen.