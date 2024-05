Bibliotheken gemeente Stadskanaal organiseren activiteiten rondom een Leven Lang Ontwikkelen

GEMEENTE STADSKANAAL – In de maanden mei en juni organiseert de Bibliotheek Stadskanaal diverse activiteiten rondom een Leven Lang Ontwikkelen.

Stekjesruil op de Lente Fair in Onstwedde 24 mei 14:00-18:00u

Op de Lente Fair in de Bolster is de Zadenbibliotheek Onstwedde aanwezig met een plantjesruilmarkt. Neem een stekje of plantje mee en kom het ruilen bij onze kraam! Het mag zowel een binnen- als buitenplant zijn. Er zijn ook zakjes met groente, kruiden en bloemzaadjes van de Zadenbibliotheek aanwezig en er kunnen zaadbommen worden gemaakt!

Boekstartdag: voorlezen uit Pim en Pom en Peuterswing 1 juni 09:30-10:45u

Op zaterdag 1 juni in het de landelijke BoekStartDag en organiseren we samen met Theater Geert Teis een feestelijke ochtend! De BoekStartdag is dé gelegenheid om samen met je kleintje kennis te maken met de Bibliotheek. Daarom gaan we voorlezen in de Bibliotheek Stadskanaal met een verhaal over Pim en Pom en gaan we feesten tijdens de Peuterswing! Samen gaan jullie op een ongedwongen en speelse manier met muziek en dans bezig. Natuurlijk is het ook mogelijk om je kind (gratis) lid te maken van de bibliotheek. Voor deze (gratis) activiteit is aanmelden via de website van de bibliotheek of in de bibliotheek bij een medewerker vereist.

Aansluitend aan de voorleesactiviteit en peuterswing organiseert Theater Geert Teis een voorstelling ‘Pim en Pom vieren feest!’ (2+), waarvoor de kaarten voor 5 euro te koop zijn op de website Theater Geert Teis.

Expositie ‘Schep maar op’ 29 mei-27 juni 2024

In de maand juni hebben we een interactieve installatie over voeding in de Bibliotheek. Bekijk de video waarin (on)bekende Noorderlingen vertellen over wat zij eten, of neem een kijkje bij de interactieve Lifelines kaart. Ook zijn er borden met maaltijden uit het verleden, heden en de toekomst. Liever zin in actie? Speel dan het arcadespel! Je racet met je winkelwagen door de supermarkt om bananen en melk te halen voor je kind met honger, ingrediënten voor groentesoep voor iemand die ziek is en taart en koffie voor je verjaardag. Ook is er een FEBO-muur aanwezig met fragmenten over de suikertaks. De expositie is te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Op woensdagmiddagen van 14:30-16:30u is er ook iemand aanwezig die toelichting kan geven op de expositie.

Boekpresentatie Maaike Niemeijer 13 juni 19:00-20:00u

Maaike Niemeijer uit Stadskanaal presenteert het tweede deel van ‘De Boeken van Tibra’ in de Bibliotheek van Stadskanaal. Dit is het tweede fantasyboek –genaamd ‘Een Beeld van Hoop’ in een reeks van zes boeken en verschijnt op 7 juni 2024. Voor de serie ‘De Boeken van Tibra’ heeft zij de prijs ‘Nieuw Gronings Schrijftalent’ gewonnen. Na afloop van de presentatie is het boek te koop en kan het ook worden gesigneerd.

