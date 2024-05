Creators FC opent derde editie van StartFest: Het grootste werk- en ontwikkelingsevenement van Noord-Nederland

ASSEN – StartFest, het grootste werk- en ontwikkelingsevenement in Noord-Nederland is op dinsdag 14 mei op het TT Circuit in Assen. Na twee succesvolle edities in Groningen en Appingedam, zal het TT Circuit het decor vormen voor dit inspirerende evenement. De organisatie van deze editie is in handen van Werkplein Drentsche Aa, samen met Werk in Zicht.

Iedereen is welkom op StartFest! Ongeacht leeftijd, opleiding, werkervaring of achtergrond.

Hier draait het niet om CV’s, maar om wat mensen kunnen. Het festival brengt opleiders, bedrijven, ondernemers en brancheorganisaties samen om te laten zien wat ze te bieden hebben. Bezoekers worden aangemoedigd om deel te nemen aan verschillende doe-activiteiten en workshops die hen kunnen inspireren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Of het nu gaat om (meer) gaan werken, een (andere) baan, beginnen met een opleiding, vrijwilligerswerk of beginnen met een oriëntatie. Iedere beweging is waardevol.

Met meer dan 135 bedrijven en organisaties aanwezig, biedt StartFest veel mogelijkheden voor bezoekers om hun talenten te ontdekken. Gidsen staan klaar om bezoekers te begeleiden en te helpen bij het vinden van hun sterke punten en kansen.

Op dinsdag 14 mei van 10.00 tot 20.00 uur op het TT Circuit. De toegang is gratis.

Creators FC trapt af om 10.00 uur

De aftrap van StartFest vindt plaats om 10.00 uur op het hoofdpodium, met niemand minder dan de heren van Creators FC. Glenn Helder, bekend als percussionist, voormalig profvoetballer en ex-international van het Nederlands voetbalelftal, zal samen met Roy van Rossum (alias Roy de Coach) en Koen van der Leeden, van koenzitoen, TouzaniTV & KeepersTV, op geheel eigen wijze de opening verzorgen.

Voor ieder wat wils

Het programma biedt voor ieder wat wils, met een mooi aanbod van activiteiten en workshops. Bezoekers kunnen interessante weetjes ontdekken en proefjes doen in de wetenschap bus van de RUG, een kijkje nemen bij een echte racewagen en testen of ze de nieuwe Max Verstappen zijn in de ‘race for talent container’. Waarbij ze zelfs kans maken op kaartjes voor de Formule 1 wedstrijd in Zandvoort. Het kleinste ziekenhuis in Nederland opent op het TT Circuit speciaal voor StartFest zijn deuren. Workshops variëren van boksen tot carrière coaching en van hoog gevoeligheid tot overgangsklachten.

Kinderen zijn ook van harte welkom en kunnen genieten van de kidscorner onder professionele begeleiding. Bovendien zijn er diverse tolken aanwezig, waaronder Engels, Arabisch en Oekraïens, om ervoor te zorgen dat alle bezoekers zich welkom voelen.

Vanaf de Javastraat 15 rijden er regelmatig bussen naar het TT Circuit en weer terug.

Het volledige overzicht van doe-activiteiten, workshops en informatie over vervoer is te vinden op startfest.nl

StartFest is een initiatief van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De festivals worden georganiseerd door diverse bedrijven, ondernemers, opleiders, bonden en brancheorganisaties. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen, Provincie Groningen, de Europese Unie en SNN.

Ingezonden door Werk in Zicht