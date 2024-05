Line-up Roze Zaterdag Groningen bekend: Willeke Alberti keert na stop weer terug met liveband op hoofdpodium

GRONINGEN – Roze Zaterdag Groningen presenteert met trots de line-up voor het hoofdpodium op de Grote Markt op zaterdag 22 juni. Niemand minder dan Willeke Alberti – icoon en o.a. ambassadeur van lhbti+-gemeenschap – keert bij uitzondering terug op het podium, speciaal voor Roze Zaterdag. Niet alleen Willeke Alberti en haar band treedt op, ook feminist en activist Sophie Straat en vele anderen omlijsten het festival met optredens en muziek.

Het hoogtepunt van de avond is ongetwijfeld het optreden van Willeke Alberti, die na lange tijd van afwezigheid weer met liveband op het podium verschijnt. Als één van de meest iconische en geliefde Nederlandse zangeressen en voorvechter van lhbti+-gemeenschap, is haar terugkeer naar het podium een niet te missen ervaring voor alle bezoekers van het festival.

Naast Willeke Alberti is ook de charismatische Sophie Straat bevestigd. Deze gepassioneerde zangeres is bekend door haar moderne levenslied en haar krachtige stem. Niet alleen in de muziekwereld maar ook in de wereld van gelijke rechten en feminisme. Haar optreden staat garant voor een onvergetelijke ervaring vol inspiratie en empowerment.

House of Vineyard, een begrip in de ballroom scene, brengt hun uitzonderlijke mix van dans, fashion en gemeenschapsvorming naar het podium. Hun optreden belooft niet alleen een visueel spektakel te worden, maar ook een viering van diversiteit en inclusie.

Daarnaast zal een diversiteit aan artiesten als Gustaph (BE), Babs, Roze Jager & Friends, Pieter van der Zweep en Liza van den Brink het podium betreden en samen met Groningen de vrijheid van emancipatie van de lhbti+-gemeenschap vieren. Roze Zaterdag Groningen nodigt iedereen uit om deel te nemen aan dit bijzondere festival en dit samen te vieren.



Voor meer informatie over het programma en het evenement, bezoek: www.rozezaterdaggroningen.nl.



Over Roze Zaterdag

Roze Zaterdag, de jaarlijkse landelijke Pride die sinds de jaren 70 de vrijheid en emancipatie van de lhbti+-gemeenschap viert, komt op 22 juni naar Groningen. Groningen hostte de Roze Zaterdag al eerder in 2011 en 1985. Het evenement belooft een hoogtepunt te worden met allerlei activiteiten in de binnenstad. De Grote Markt zal het centrale punt zijn met een groot podium voor het Stadhuis. Daarnaast is er een Pride walk, informatiemarkt, roze kerkdienst en diverse optredens van landelijke artiesten tot lokale talenten. De line-up wordt begin mei bekend gemaakt en er worden zo’n 30.000 – 40.000 bezoekers verwacht.

Ingezonden door Kollektiv met foto’s van Wendy Bruins en Tom van Huisstede