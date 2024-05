Podcast leiderschap in Onzekere Tijden, met speciale gast Johan Remkes, gaat het theater in

GRONINGEN – De podcast Leiderschap in Onzekere Tijden Live kun je live bijwonen. Op 15 mei wordt in het Grand Theatre in Groningen een speciale live-aflevering opgenomen met als speciale gast Johan Remkes.



Meerdere keren werd hij de afgelopen jaren ingevlogen als niemand het meer wist. Wat is zijn geheim? Hoe kijkt de oud-minister en oud-informateur naar de huidige kabinetsformatie? Welke leiderschapskwaliteiten heb je nodig en hoe kom je als voorzitter van het Nationaal Programma Groningen op voor de belangen van de inwoners en andere partijen?



Leiderschap in Onzekere Tijden is een podcast van de RUG-hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen. Samen met presentator Edwin Mooibroek bespreken zij leiderschapsvraagstukken aan de hand van de actualiteit. Woensdag 15 mei 19.30 uur in het Grand Theatre in Groningen. Na de opname is er

gelegenheid om vragen te stellen. Kaarten zijn te koop via de website van het Grand Theatre.

leiderschapinonzekeretijden.nl

