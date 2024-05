Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 8 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST BEWOLTKE DAG | NA VANDAAG MEER ZON

Het is een beetje grijze en bewolkte start van de dag en er zou uit de bewolking ook nog wel een drup regen of motregen kunnen vallen, maar de meeste tijd is het droog en in de loop van de middag en vanavond komt de zon er ook af en toe bij. Er is een zwakke noordelijke wind, en in de opklaringen van vanmiddag kan de temperatuur uiteindelijk nog stijgen tot ca. 18 graden.

Vannacht zijn er wat meer opklaringen maar morgenochtend is er ook weer vrij veel bewolking, morgenmiddag breekt de zon iets vaker door. Het is morgen een heel rustige dag met weinig wind en het wordt ’s middags 18 á 19 graden.

En dat rustige weer komt morgen door een hogedrukgebied wat ook vrijdag nog boven onze omgeving ligt. In het weekend gaat dat door naar Denemarken en Zweden. Dan komt er bij een matige oostenwind te staan en daarmee zal de meeste bewolking gaan oplossen. Door de zonnige perioden zal de middagtemperatuur ook gaan stijgen tot ca. 21 graden op zaterdag, en tot ongeveer 22 graden op de zondag. Begin volgende week ligt de temperatuur op een vergelijkbaar niveau. Dan is er weer wat meer bewolking.