Interkerkelijk Mannenkoor Drachten in Zingend naar de Zondag

STADSKANAAL – Op zaterdag 18 mei 2024 is er weer een uur “ZINGEND NAAR DE ZONDAG” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten zal haar medewerking verlenen.

Sinds 1 januari 2017 staat het koor onder leiding van dirigent Freddy Veldkamp uit Hardenberg. Het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten is in de wijde omgeving van Drachten bekend en heeft vele optredens verzorgd binnen de Provinciegrenzen van Friesland, maar ook werd en wordt vaak opgetreden buiten de Provincie.

Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels, waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc, onder begeleiding van Sebastiaan Schipper. De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.



Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.

De volgende keer

Zingend naar de zondag op 21 september 2024 m.m.v. Vox Laude uit Genemuiden o.l.v. Gerwin van der Plaats

www.zndz.nl

Ingezonden