DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Vanmorgen werd om 6.23 uur bij een woning aan de Schulbrink brand gemeld. Op het moment dat de brandweer arriveerde stond de bovenverdieping al volledig in brand. De bewoners wisten de woning ongedeerd te verlaten. Tijdens de bluswerkzaamheden kreeg een vrijwilliger van de brandweer Kluse een stroomschok. Hij werd ter behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. De schade wordt op 250.000 euro geschat.

Tussen maandag 18.00 en dinsdag 06.40 uur is aan de Am Nordhafen met geweld een bouwcontainer open gebroken. Er zijn diverse voorwerpen gestolen. De politie is op zoek naar de daders.

Tussen maandag 15.30 en dinsdag 07.00 uur is aan de Boschstraße bij een overdekte speelplaats ingebroken. Er is een onbekend bedrag aan contant geld gestolen.

Walchum

Bij een eenzijdig ongeval op de Süd-Nord-Straße is gistermiddag om 16.10 uur een 71 jarige bestuurster van een VW T Rock zwaargewond geraakt. De vrouw belandde door onbekende oorzaak in de berm en botste tegen twee bomen. Zij is met spoed naar het ziekenhuis in Papenburg gebracht.

Haren

Tussen maandag 22.00 en dinsdag 04.30 uur is uit een vrachtwagen 150 liter diesel gestolen. Het voertuig stond op een parkeerplaats langs de A31 bij Haren.

Meppen

Tussen 01.00 en 09.00 uur is aan de Bokeloher Kirchweg een poging tot inbraak gedaan bij twee koelcontainers in te breken. Toen dat niet lukte zijn de daders er in onbekende richting vandoor gegaan.

Weener

Tussen 29 april en 30 april is in de Stadtgarten van Weener een lichtpaal vernield. Het bovenste gedeelte werd met geweld verwijderd. De politie verzoekt getuigen zich te melden.