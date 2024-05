Ricardo Haak uit Midwolda verkozen tot Taalheld van Groningen

MIDWOLDA – Ricardo Haak uit Midwolda is verkozen tot Taalheld van Groningen. Dat kreeg hij te horen op dinsdag 7 mei.

Er was een verrassingsbezoek op zijn werk door René Karst, ambassadeur van Stichting Lezen en Schrijven. Ricardo had jarenlang moeite met lezen en schrijven. Inmiddels volgt hij een cursus. Zijn Taalbegeleider nomineerde hem voor de Taalheldenprijs. Samen met 9 andere Nederlanders maakt Ricardo kans op de landelijke titel Taalheld 2024. Ook is er een publieksprijs. Daarvoor kan iedereen in Groningen stemmen op Ricardo of op één van de andere genomineerden. H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, oprichter van Stichting Lezen en Schrijven, reikt de Taalheldenprijs in juni uit.

Podium

Elk jaar zijn er duizenden mensen in Nederland die de stap zetten om op latere leeftijd beter te leren lezen en schrijven. Om weer mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Al deze mensen verdienen een podium. Zodat zij met hun persoonlijke verhaal weer vele anderen kunnen inspireren. Daarom organiseert Stichting Lezen en Schrijven de jaarlijkse Taalheldenprijs. Via een landelijke oproep in maart kon iedereen in Nederland iemand nomineren die een cursus basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) doet. In 10 provincies is er nu een genomineerde. Ricardo is dat voor Groningen. Daarmee maakt hij kans om Taalheld van Nederland te worden. Op woensdag 19 juni reikt H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden deze prijs voor de negende keer uit. Achmea en de Nationale Postcode Loterij maken de uitreiking van de Taalheldenprijs mede mogelijk. Dankzij hen kan Stichting Lezen en Schrijven de genomineerde Taalhelden extra bedanken.

Ricardo Haak: “Ik wilde graag mijn zoontje kunnen voorlezen. Ik hoorde op mijn werk over lessen in het Taalhuis en meldde me aan. Daar leerde ik lezen. En om trots op mezelf te zijn. Nu help ik collega’s om ook weer te gaan leren.”

Stemmen

Samen met Ricardo zijn ook in 9 andere provincies Taalhelden verrast. Met z’n allen gaan zij naar de landelijke Taalheldenprijs. Een deskundige jury bepaalt de Taalheld 2024. Maar alle 10 genomineerden maken ook kans op de Publieksprijs. Van woensdag 8 mei tot en met donderdag 13 juni kan iedereen in Nederland stemmen op zijn favoriete genomineerde. Dat kan op de website www.taalheld.nl.

Over Stichting Lezen en Schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of een smartphone. Dat heeft veel gevolgen. Een baan vinden, gezond leven en grip hebben op geldzaken is dan lastiger. Stichting Lezen en Schrijven zet zich ervoor in dat iedereen kan lezen, schrijven en rekenen. Daarom ondersteunen we organisaties met advies, lesmateriaal en trainingen. Via campagnes, zoals de Week van lezen en schrijven, maakt de stichting laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij het publiek en de politiek. Zodat iedereen kan meedoen.

Ingezonden