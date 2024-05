Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Winschoten en Blauwestad

WINSCHOTEN, BLAUWESTAD – Vandaag organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Winschoten en Blauwestad. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vanmorgen was de start van de wandeling van WandelenWerkt in het Rosarium in Winschoten. De wandelaars, die zich vooraf hadden aangemeld, konden zich vanaf 8.45 uur melden bij de wandelcoaches in het Rozenpaviljoen in het stadspark.

De aanleg van dit stadspark is begonnen in 1961. Op 20 maart 1962 heeft de toenmalige burgemeester A.J. Romijn de eerste boom geplant. Maar al gauw kwam het besef dat het park toch een wat saaie en kleurloze aanblik gaf. Zes jaar later is men begonnen met de aanleg van het Rosarium. Nu groeien en bloeien er op 1,6 ha 320 verschillende soorten rozen.

Sinds 13 juni 2017 is het rosarium in het bezit van de Maximaroos. Op die datum heeft Koningin Maxima deze roos met bronwater uit Bad Nieuweschans gedoopt. Deze staat nu te midden van 20.000 rozen te stralen.

Na het stadspark te hebben doorkruist kwamen de wandelaars aan bij de Pieter Smid brug. Deze 800 meter lange brug is vernoemd naar de populaire en naar de mens gesproken veel te jong overleden Pieter Smid, burgemeester van de gemeente Oldambt. De brug is met zijn 800 meter de langste fiets/wandelbrug van Europa en heeft door zijn lengte het record de 756 meter lange fietsbrug van het Zweedse Sölvesborg verbroken.

Wat veel fietsers en voetgangers niet weten: ze komen via deze brug langs een kunstwerk in het landschap, genaamd: Mixed Areas. Dit project is opgezet door akkerbouwer Gert Noordhoff en kunstenaar Marc van Zanten. De grond naast de brug is verdeeld in vijftien “meetkundige “ vlakken volgens een patroon van kunstenaar Sol Dewitt. In deze vijftien vlakken groeien verschillende gewassen. Op deze grond is bouwgrond van Blaauwestad gestort en er zit weinig leven in. Door de verbouw van de verschillende gewassen, hoofdzakelijk groenbemesters, hopen ze op deze manier de grond te verbeteren.

Na een rondwandeling door Blauwestad, waarbij de wandelaars nog werden getrakteerd op een waterijsje, ging het door de boomgaard “Pomona “. Deze hoogstamboomgaard is door de bewoners zelf aangeplant en is in eigen beheer. Hiervoor is in 2015 een aparte vereniging opgericht, park van Pomona. Lidmaatschap is gratis, er wordt alleen van je verwacht dat je minstens 1 keer per jaar meewerkt aan een activiteit van de vereniging.

Voor het verlaten van Blauwestad ging de wandeling langs het standbeeld van Sicco Mansholt. Mansholt was minister van landbouw visserij en voedselvoorziening in zes kabinetten, direct na de tweede wereldoorlog. Daarna was hij Eurocommissaris van landbouw in de toenmalige EEG en heeft in die hoedanigheid de hele Europese landbouwpolitiek op de kop gezet. Hier kreeg hij op latere leeftijd spijt van en zag dat hij het niet goed had gedaan.

Via de Belevingsroute en langs de kinderboerderij ging de wandeling weer richting het Rozenpaviljoen. Daar stond, zoals gebruikelijk, voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten. Het was weer een schitterende wandeling bij prima wandelweer.

Jan Bossen