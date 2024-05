Wethouder Egbert Hofstra opent de Snikkeweek

MUSSELKANAAL – Deze week is het “Alle Hens Aan Dek” In Musselkanaal, want het is weer Snikkeweek. De opening werd vanmiddag door wethouder Egbert Hofstra verricht.

Gisteren meerden de laatste schepen af aan de Marktkade. De kapiteins konden ’s avonds in De Gelegenheid aanschuiven bij het Captain’s Diner.

Na het schippersontbijt in Het Lint werd de Snikkeweek vanmiddag feestelijk door wethouder Egbert Hofstra bij het Klain Klappie geopend. Het koor “Toen en Nu” zorgde voor een vrolijke noot.



Het programma voor de rest van de week:

Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag)

09.30-12.00 Viswedstrijd voor de jeugd (gratis deelname, opgave t.o. Mitra Marktkade

13.00-17.00 Lopen over het water met loopballonnen (gratis) Spoordok

13.30-17.30 Muzikaal Festijn “Hits van Toen” m.m.v. St. Lucky Joe W.Diemerplein

Springkussens (gratis) W.Diemerplein

14.30-16.00 Canadese kanowedstrijd. Gratis deelname. Aanmelden bij Klain Klappie

21.00-24.00 Feest in “De Gelegenheid” met gezellige muziek De gelegenheid

Vrijdag 10 mei

13.00-20.00 De gezelligste BRADERIE van het Noorden Marktstraat

14.00-19.00 Shanty- en amusementskoor ’t Kompas op de braderie Marktstraat

Zaterdag 11mei

13,30-16.00 Knoalparade met zelfgemaakte bootjes richting Klain Klappie Spoordok

Onder begeleiding van Streetband Amicitia. (aanmelden snikkeweek@gmail.com) Marktkade

14.00-16.00 Meevaren op de snikke Dieverdoatsie Klain Klappie

18.00-21.00 Schippers BBQ + Huldiging Jubilarissen De “Jatrie”

21.00-01.00 Feest en muziek in “De Gelegenheid” De Gelegenheid

Zondag 12 mei

19.00 Evangelisatieviering in de muziekkoepel. Ds. A.W. van der Griend W.Diemerplein

Kijk voor alle informatie, opgave activiteiten & aanmelden schippers ook op www.snikkeweek.nl

Foto’s: Gerda Bpeijing