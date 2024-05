Lopen op het water en kanowedstrijden tijdens de Snikkeweek in Musselkanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 9 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE DAGEN | NA HET WEEKEND EEN BUI

We hebben een heel rustige Hemelvaartsdag met vrij veel zon en de vorming van een paar stapelwolken, maar vanochtend is het eerst nog een beetje nevelig. Er is heel weinig wind, later is er een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. De maximumtemperatuur ligt rond in de namiddag rond 18 graden.

Vannacht en morgen is het door een hogedrukgebied in de buurt nog steeds bijzonder rustig met weinig wind. Er is morgen iets meer bewolking dan vandaag maar er zijn nog zonnige perioden, vannacht kan zich opnieuw wat mist gaan vormen. De minimumtemperatuur voor vannacht is 8 á 9 graden, de maximumtemperatuur voor morgen is 18 á 19 graden.

Zaterdag is er een matige oostenwind en dat geeft vrij veel zon en een maximumtemperatuur rond 21 graden. Zondag komt daar nog zo’n 2 graden bij dus dat wordt een warme dag, maar begin volgende zou de wind uit het zuidoosten moeten gaan waaien. Dat maakt dat de kans op een regen- of onweersbui geleidelijk toe gaat nemen. Maar voorlopig is het dus droog en redelijk zonnig weer. En rustig.