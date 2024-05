Boeren voor de Voedselbank, omdat iedereen recht heeft op vers en gezond eten

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 10 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIG MAAR SOMS BEWOLKT | WARMER WEEKEND

Het is ook vandaag een rustige dag met een zwakke noordelijke wind. Er zijn nog flinke zonnige perioden, maar vanuit het noorden komen ook af en toe wolkenvelden die dan voor een deel ook weer oplossen. Het blijft ook vandaag droog en na een minimumtemperatuur van 7 graden stijgt het naar een maximum van 19 á 20 graden.

Morgen is er een zwakke tot matige wind uit noordoost tot oost: dan komt er een hogedrukgebied naar Denemarken en Noord-Duitsland. Er is dan vooral wat hoge bewolking maar verder is er vrij veel zon. De minimumtemperatuur is ongeveer 9 graden en morgenochtend is het opnieuw een beetje nevelig, morgenmiddag wordt het ongeveer 21 graden.

Zondag loopt de temperatuur overdag door naar 24 of 25 graden, want dan is er oostenwind met veel zon. Maandag is het ook warm maar later op de dag is er dan kans op een regen- of onweersbui. Daarna gaan we terug naar maxima rond 20 graden want hogedrukgebieden gaan dan verder naar het oosten en buien met opklaringen uit het westen komen dan wat vaker over ons gebied.