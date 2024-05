Groningse bibliotheken organiseren 2e editie Kahoot Kampioenschap

GRONINGEN – Ben jij tussen de 8 en 12 jaar oud? Speel je graag een Kahoot Quiz? Doe dan mee aan een quizwedstrijd van de Groningse bibliotheken. Biblionet Groningen is op zoek naar dé Kahoot Kampioen van Groningen!



Woensdag 29 mei houdt BiebLab, het jeugdplatform van de Groningse bibliotheken, de tweede editie van het Kahoot Kampioenschap. Vorig jaar ging de 10-jarige Luca uit Veendam naar huis met de grote beker. Wie wint er dit jaar? Aan het Kahoot Kampioenschap kunnen kinderen uit heel Groningen deelnemen.



Kahoot Kampioenschap

Tijdens het Kahoot Kampioenschap wordt er een quiz gespeeld met 15-20 meerkeuzevragen. Deelnemers geven op hun telefoon of tablet de antwoorden door. Het Kahoot Kampioenschap begint woensdag 29 mei om 15.00 uur en is te volgen via youtube.com/bieblab of speel mee in de bibliotheek van Appingedam, Hoogezand, Marum, Oude Pekela, Ter Apel, Uithuizen of Veendam. Kinderen die in een bibliotheek deelnemen maken kans op extra prijzen.



Over BiebLab

BiebLab is hét jeugdplatform van de Groningse bibliotheken. Volg de video’s op TikTok, doe mee met online events op YouTube óf neem een kijkje achter de schermen op Instagram. Online en in de Bibliotheek gaan Jeroen en Jolanda experimenteren, onderzoeken en maken we samen toffe series.

Kijk voor meer informatie op bieblab.nl

Ingezonden