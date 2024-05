De Roos was even terug in Winschoten

WINSCHOTEN – Vanmiddag werd de expositie over en van de Winschoter kunstenares Toos Hagenaars geopend.

Bij Stichting Oud Winschoten is vanmiddag de expositie over en van de Winschoter kunstenares Toos Hagenaars geopend. De expositie is ingericht in het gebouw van de stichting (de voormalige PABO) aan de Mr. DU Stikkerlaan en is te zien tot half juni.

Voor de opening was veel belangstelling. Onder de aanwezigen waren onder anderen burgemeester Cora-Yfke Sikkema, wethouder Jurrie Nieboer en leden van Kunstkring De Ploeg. Ook de persoon waar het vanmiddag allemaal om draaide: Toos Hagenaars (bijna 94) was met haar dochters en een van hun partners naar Winschoten, waar ze 40 jaar heeft gewoond en gewerkt, gekomen. Toos woont sinds een jaar, samen met haar partner Cornelis van Mierlo, in een verpleeghuis in Amsterdam. Cornelis lijdt aan de ziekte Alzheimer en was thuis gebleven.

Na de koffie met een gebakje, met daarop de afbeelding van het beeld De Roos van Toos, die in het Rosarium staat, heette voorzitter Trijnko Pelgrim de aanwezigen welkom. Meteen na de woorden van Trijnko: “De Roos is terug in Winschoten” was er een luid applaus voor Toos.

Vorig jaar richtte Stichting Oud Winschoten een expositie in over de in 1917 in Winschoten geboren kunstschilder Evert Brink. De expositie werd druk bezocht, waarop de stichting besloot ook andere kunstenaars uit deze regio voor het voetlicht te brengen. Toos Hagenaars stond hoog op hun verlanglijstje en het lukte om een mooie expositie over Toos en haar vele werken in te richten.

Toos is bij een groot publiek bekend vanwege haar beeld van de slavenleider Tula. Het twee meter hoge beeld van de naakte man maakte Toos toen zij op Curacao woonde. Later stond het jarenlang in de tuin voor haar woning aan de Emmastraat. Het beeld zorgde regelmatig voor discussies en werd later naar de hal van De Klinker verplaatst. Tegenwoordig bevindt het beeld zich in een opslagruimte van de gemeente Oldambt. Het beeld “de zoon van Tula” is nog wel voor het gemeentehuis in Winschoten te zien. Andere bekende werken van Toos zijn: Krinkiespijer in Stadskanaal, de Beer van Ermelo, de Gouden man, Wereldbeeld in Delfzijl, de Roos van Toos en de Muziekdoos in het Kunstencentrum en het Rosarium in Winschoten. Naast beelden maakte Toos ook duizenden tekeningen, portretten en schetsen.

Toos maakte ook de beeldjes die aan de winnaars van de Johan Poppenprijs werden uitgereikt en bronzen plaquettes die als prijs voor de mooist gerestaureerde panden in Winschoten dienden. Beide prijzen worden al jaren niet meer uitgereikt, maar dochter Antien vond er nog een plaquette in het atelier van Toos. Aan de burgemeester was het vanmiddag de eer deze in ontvangst te nemen.

Na de toespraak van Trijnko Pelgrim namen burgemeester Cora-Yfke Sikkema en Toos’ dochter Antien het woord. Antien werkte mee aan de inrichting van de expositie. Het is een eerbetoon aan haar moeder en geeft een prachtige inkijk in het leven en werken van Toos. In het atelier vond zij nog de schaaf die Toos gebruikte om de wassen balen af te schaven. Het voorwerp werd aan Jan Pekelder, die mede verantwoordelijk is voor de inrichting van de expositie, overhandigd. Ook vond zij folders, met daarop tekeningen van Toos. De bezoekers kregen vanmiddag zo’n folder als herinnering.

Tekeningen van Toos zijn ook terug te vinden in het boek Gezichten, met daarin gedichten van haar partner Cornelis van Mierlo. Veel tekeningen maakte zij tijdens (toneel)voorstellingen in het theater; Cornelis schreef intussen de teksten. Helaas lukt het schetsen en beeldhouwen vanwege reuma niet meer.

Daarna was het voor Toos de hoogste tijd om de expositie te bezoeken en haar gasten te begroeten.

Stichting Oud Winschoten heeft een boekje uitgegeven, die geheel gewijd is aan de expositie. Dit boekje is gratis verkrijgbaar als u de expositie bezoekt.

Mr. D.U. Stikkerlaan 4 te Winschoten

Open: Iedere maandag en donderdag en laatste vrijdag van de maand, behalve in de zomervakantie en de maand december.

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Foto’s: Jan Glazenburg (de foto van Toos en Cornelis is van 2021)

Meer foto’s vindt u HIER.