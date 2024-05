Kennismaken met zendamateurs en een rondleiding maken door Museum Stoomgemaal Winschoten

WINSCHOTEN – Dit weekend zijn het de nationale molen- en gemalendagen. Ook Museum Stoomgemaal Winschoten is van 10:00 uur tot 15:00 uur open. Er is vanaf 10:00 uur elk half uur een rondleiding. Tijdens deze dagen zal het gemaal NIET onder stoom zijn. Bezoekers zijn natuurlijk meer dan welkom en de toegang is gratis. Na een bezoek kan men nog in het informatiecentrum achter het gemaal genieten van een kopje koffie of thee. Net als eerdere jaren hebben de Radio Zendamateurs daar weer hun “kamp” opgeslagen.

De molen- en gemalen dag is eigenlijk een internationaal gebeuren; een samenwerkingsverband dat in 1996 in Engeland is ontstaan. Er was een molenaar, tevens zendamateur in Engeland, die het leuk vond om vanuit zijn molen de rest van de wereld aan te roepen. En dat heeft zich inmiddels over de gehele wereld verspreid. Zo ontstond “Mills On The Air”. Vanuit molens en gemalen proberen Radio Zendamateurs via de ether met elkaar en met de rest van de wereld, verbindingen te maken.

Radio Zendamateurs zijn nog steeds belangrijk. Ze worden ingezet als de moderne techniek het laat afweten. Ze worden, ook in 2024, nog steeds verward met zendpiraten. Om Radio Zendamateur te worden moet je eerst een cursus volgen en examen doen. Dit wordt tegenwoordig bij het CBR afgelegd. Daarnaast heb je uiteraard het apparatuur en een antenne nodig. Dit is in diverse prijsklassen verkrijgbaar.

In- en bij het informatiecentrum kunt u ook morgen de zendamateurs aan het werk zien. Helaas was de ontvangst vanwege de zonnestorm vandaag niet optimaal. Ook had men vanmorgen te kampen met materiaalpech, maar dat is allemaal weer opgelost.

Vandaag was Sven ook weer van de partij. Hij heeft veel interesse in de werking van het stoomgemaal en het zendamateur gebeuren. Hij had een aantal “vosjes” verstopt. Dit zijn kleine buisjes met een zendertje er in. Bezoekers konden proberen ze met een pijlontvanger op te sporen. Evenals vorig jaar was er een bezoeker die bij het speurwerk bijna verdwaalde. Gelukkig was Sven er om hem weer veilig terug te brengen.

Foto’s: Jan Glazenburg