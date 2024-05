Meerdere activiteiten bij de Boekstartdag in de bibliotheek van Ter Apel

TER APEL – Op zaterdag 1 juni is het BoekStartdag! Tijdens de BoekStartdag kan je ontdekken hoe fijn

het is om samen met boekjes en lezen bezig te zijn. Er zijn allerlei leuke activiteiten in en rondom de bibliotheek van Ter Apel, van 10.00 tot 12.30 uur. Kom jij ook?



Kom op zaterdag 1 juni naar de BoekStartdag in de Bibliotheek, waar de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders een extra hartelijk welkom krijgen. We hebben allerlei leuke activiteiten, zoals Muziek op schoot, een dreumes- en peuteryogakwartiertje, geluidenspelletje, voelhoek, een fotograaf en natuurlijk voorlezen met bewegen en zingen. Of doe mee met onze wedstrijd: wie blaast de mooiste bel?



De BoekStartdag is vooral voor de 0-2-jarigen, maar ook aan de oudere kinderen denken we. Voor hen hebben we weer een leuke speurtocht.



Kom naar de bibliotheek van Ter Apel en ontdek hoe fijn het is om samen met boekjes en taal bezig te zijn. Kijk op www.biblionetgroningen.nl wat er te doen is! Meer weten over voorlezen? Kijk dan op www.boekstart.nl. Of download de BoekStartapp voor boekentips. Zo word jij de beste verhalenverteller!



Webinar

Voor volwassenen die meer willen weten, is er op donderdag 30 mei, 20.00 uur, een webinar van Jolien Hesselberth, met de titel ‘Met plezier voorlezen aan baby en dreumes’. Je kunt je hiervoor opgeven via de website van Biblionet Groningen: www.biblionetgroningen.nl/boekstart



Wat: Boekstartdag

Waar: Bibliotheek Ter Apel

Wanneer: 10.00 – 12.30 uur

Entree: Gratis

Ingezonden