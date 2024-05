Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 11 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST ZONNIG WEEKEND | EN WARMER

Een hogedrukgebied boven Denemarken geeft vandaag een zwakke tot matige noordoostenwind maar vanuit het noorden is gisteravond en vannacht nog vrij veel bewolking gekomen. Daardoor zijn er nog bewolkte momenten maar de zon is er al af en toe bij, in de loop van de middag en vanavond is het vrij zonnig met wat hoge bewolking en enkele kleine stapelwolken. Maximumtemperatuur rond 21 graden, vanavond daalt het tot ca. 15 graden.

Morgen gaat dat hogedrukgebied door naar Polen en dan hebben wij een matige zuidoostenwind. Het is de hele dag meest zonnig en daardoor wordt het warmer met een maximumtemperatuur rond 23 graden.

Maandag is er ook een zuidoostenwind en dan wordt het ongeveer 25 graden. Er is dan kans op een enkele bui met een kleine kans op onweer, maar het is meestal droog en dus vrij warm voor de tijd van het jaar. Dinsdag is het ook warm en meestens droog. Woensdag lijkt de temperatuur omlaag te gaan en soms een enkele bui, maar ook nog zon.