Westerwolde speelt alweer een “finale”, nu in Blijham tegen gemeentegenoot ASVB

BLIJHAM – Na het mooie succes veertien dagen geleden in en tegen Gieten, staat Westerwolde komende zondag weer een heuse “finale” te wachten in Blijham tegen ASVB. In de strijd om rechtstreeks lijfsbehoud en met de theoretische mogelijkheid directe handhaving in de derde klasse nog te bewerkstelligen, zal er in Blijham een beter resultaat moeten worden neergezet dan in de thuiswedstrijd het geval was. Toen leden de rood-witten een gevoelige 4 – 1 nederlaag in een wedstrijd die de tot rust gelijk op ging, maar ASVB in het tweede deel met duidelijke cijfers afstand nam van Westerwolde. Een beter resultaat dan deze destijds gevoelige nederlaag is dan ook vrij snel haalbaar. Maar gelet op het feit dat de thuisploeg van trainer Dirick Jan van Strien in de drie resterende wedstrijden ook nog alle zeilen moet bijzetten om rechtstreekse handhaving te realiseren, zal ook komende zondagmiddag dit duel vast en zeker weer een boeiende ontmoeting opleveren tussen beide gemeentegenoten.

ASVB staat momenteel dus op de tiende plaats in de competitietussenstand. Uit de 23 gespeelde wedstrijden behaalden de Witte Muizen tot dusver 30 punten en wisten in deze wedstrijden 44 keer te scoren en kreeg men 48 doelpunten tegen. Westerwolde staat dus nog steeds net boven de degradatiestreep. Na de gewonnen wedstrijd van twee weken geleden heeft de ploeg momenteel; uit de eveneens 23 gespeelde wedstrijden 24 punten behaald. Er werd tot dusver zeven keer gewonnen, drie keer gelijk gespeeld en de overige wedstrijden (13) gingen helaas verloren. Mede hierdoor is het doelsaldo van Westerwolde momenteel 39 – 56. Trouwens, het niet rechtstreeks degraderen heeft Westerwolde nog steeds in eigen hand; daarentegen is men voor rechtstreekse handhaving afhankelijk van de resultaten van andere ploegen in de staart van de ranglijst.

De wedstrijd op het Sportpark in Blijham begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter dhr. G. Berends. Juist nu kan de Vlagtwedder ploeg de steun van de aanhang in deze beslissende fase van de competitie goed gebruiken en daarom is een reisje richting Blijham door vele supporters vast en zeker een morele opsteker voor spelers en begeleiding van Westerwolde.

Ingezonden door HJ Pleiter