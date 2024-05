Eerstejaars welpen Damclub Winschoten present bij NK-finale

WINSCHOTEN, GOUDA – Zaterdag werd in Denksprotcentrum De Hoog in Gouda het NK-dammen in de categorie welpen voor zowel jongens als meisjes afgewerkt. Onder auspiciën van de KNDB stonden DEZ Reeuwijk en Damlust Gouda garant voor de organisatie. Aan deze finale namen 38 deelnemers uit alle windstreken mee en werkten 9 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 10 + 5”. Algeheel kampioen werd David Vlot uit Alblasserdam op de voet gevolgd door Jurre Vonk en Floris Tukker van de Waardammers uit Hoornaar. Kampioen bij de meisjes werd Gwen Scholten uit Harderwijk. De provincie Groningen werd vertegenwoordigd door Damclub Winschoten die met Maya Scholten, Albert Meezen, Bradley Kuiper en teamleider/coach Han Tuenter was afgereisd naar Gouda. Alle drie deelnemers uit Oost-Groningen vielen echter niet in de prijzen, maar deden onderhand veel wedstrijdervaring op. Maya, Albert en Bradley kunnen als eerstejaars welpen (2015) volgend jaar wederom hun opwachting maken bij het NK dammen voor welpen.

Provinciaal kampioenschap jeugddammen

Vrijdagmiddag 17 mei staan in het Kostverloren Kwartier in Groningen het provinciaal kampioenschap sneldammen voor jeugdspelers gepland. De Provinciaal Groningse Dambond (PGD) heeft de vier aangesloten damverenigingen DV Warffum, Roden/Leek, Damgenootschap Het Noorden uit Groningen en Damclub Winschoten uitgenodigd met hun jeugdspelers hier aan deel te nemen. De welpen, pupillen en aspiranten gaan dan op voor de titel, waarbij de kampioenen zich sowieso plaatsen voor het NK-sneldammen op zaterdag 8 juni in Utrecht. Damclub Winschoten neemt met een achttal jeugdspelers deel aan dit kampioenschap. Het speeltempo is “Fischer 5 + 5”.

Salou Open

Zaterdag 18 mei begint in Spanje het internationaal damtoernooi Salou Open. De 115 deelnemers, onder wie 6 Internationale Grootmeesters (GMI) werken dan 9 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. Dit alles onder auspiciën van de Werelddambond (FMJD). Damclub Winschoten neemt met Rob Knevel uit Midwolda en Jakob Pronk uit Winschoten deel aan dit prestigieus damtoernooi. Nederland is overigens “hofleverancier” met 60 spelers.

3e meisjes toernooi in Heerde.

Om het dammen in Nederland voor dames en meisjes te stimuleren c.q. promoten heeft online damclub “De Droomdamsters” het 3e meisjestoernooi in de leeftijd t/m 15 jaar op de planning gezet. Dit vindt zaterdag 18 mei plaats in MFC “De Heerd” in Heerde.

De deelneemsters werken dan 7 ronden “Zwitsers systeem” af met een speeltempo van ca. 30 minuten per ronde. Naar verwachting zal Damclub Winschoten met een drietal leden hieraan deelnemen. Overigens, ook niet-leden zijn welkom. Het 1e meisjesdamtoernooi was tenslotte vorig jaar zomer in Lunteren en de 2e editie op 3 januari 2024 in Hoogeveen.

Ingezonden met foto’s van Johan Meezen

Foto 1: Welpen jongens. Vooraan links Albert en Bradley

Foto 2: Welpen meisjes. Vooraan 2e van links Maya