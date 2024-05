Wandelen werkt! in Nieuwe Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 12 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

PRACHTIGE ZONDAG | STEEDS WAT WARMER

We hebben op deze zondag een prachtige dag in het weer, want de zon schijnt van begin tot eind en later komt er misschien wat meer sluierbewolking, maar dat mag geen naam hebben. Door de zon loopt de temperatuur gestaag op: na het minimum van vannacht van 9 graden komt het maximum vanmiddag uit op 23 graden. Er staat dan windkracht 3 tot 4 uit het oosten tot zuidoosten.

Ook vannacht en morgenochtend is het meest helder met morgenochtend dus veel zon. Morgenmiddag en morgenavond gaat er bewolking ontwikkelen en dan is er kans op een paar buien, mogelijk eentje met onweer. Ondertussen loopt de temperatuur morgen op tot ca. 25 graden. De minimumtemperatuur voor komende nacht is 12 graden.

Dinsdag is het ook warm met ’s middags 25 of 26 graden. Het is door een zuidoostenwind dinsdag nog droog met vrij veel zon. Woensdag komt er méér bewolking en dan is de kans op enkele buien wat groter. Daarna is het wisselvallig met een veranderlijke wind en af en toe regen. De temperatuur gaat daardoor later in de week dalen tot ca. 20 graden.