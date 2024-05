Westerwolde krijgt in Blijham gevoelige tik van ASVB

BLIJHAM – Leek er na vijfenveertig minuten voetballen in Blijham voor Westerwolde nog geen vuiltje aan de lucht, in het tweede bedrijf liet een gedreven ASVB van begin af aan merken dat de punten in eigen huis moesten blijven. Nagenoeg ieder duel werd er door een “Witte muis” gewonnen en bij Westerwolde was het na driekwart wedstrijd zichtbaar over en uit. De na twee minuten spelen opgelopen achterstand werd door ASVB in het tweede bedrijf bijna moeiteloos omgezet in een terechte 3 – 1 overwinning. Voor Westerwolde is het na deze nederlaag niet meer mogelijk zich rechtstreeks te handhaven in de derde klasse en zal in de nog twee resterende wedstrijden het vizier gericht moeten zijn op het behalen van de nacompetitie. Mede door de resultaten van deze speeldag is en blijft het in de staart van de competitie ongemeen spannend en kan het best zo zijn dat in de laatste speelronde beslist wordt welke twee ploegen er degraderen en welke drie ploegen nog één of meerdere wedstrijden aan de lange competitie mogen toevoegen.

Al na drie minuten spelen kwam Westerwolde deze middag op voorsprong. De in de basis begonnen Ben Ophof gleed behendig door de defensie van ASVB en kon alleen afgestopt worden middels een overtreding binnen de zestienmeter. Hoewel van redelijk grote afstand wees arbiter Berends gedecideerd naar de stip en voor Sander van Hoorn dus de uitgelezen kans zijn vijfde competitietreffer binnen te schuiven: 0 – 1. Voor ASVB was het na dit vroege doelpunt even herstellen, maar al vrij snel ontstond er in dit deel van de wedstrijd een open duel waarbij het spel voortdurend op en neer golfde. Tot veel kansen leidde dit echter niet en daar waar het dreigend werd, was het veelal goed verdedigend ingrijpen of bekwaam keeperswerk dat verdere treffers in de weg stond. De grootste kans op een doelpunt was er vlak voor rust voor Westerwolde. René v.d. Laan brak op links door en de mee opgestormde Ben Ophof kwam bij de tweede paal een teenlengte te kort om de bal achter doelman Zuidema van ASVB te laten verdwijnen. En zodoende werden spelers en begeleiding halverwege de wedstrijd door de goed leidende arbiter Berends met een 0 – 1 tussenstand naar de kleedkamers en kantine verwezen.

Hoewel in de tweede helft Westerwolde al vrij snel een goede kans had de score uit te breiden, was het hoofdzakelijk ASVB dat in dit deel van de wedstrijd de lakens verder uitdeelde. Na een al op het middenveld afgeslagen aanval van Westerwolde was het Mark Hoving die vanuit een vlijmscherpe counter in de 67e minuut de gelijkmaker voor ASVB diagonaal binnen joeg: 1 – 1. En toen in de 73e minuut bij een niet al te hard schot van Roy ter Veer doelman Bas Boonman van Westerwolde waarschijnlijk in de veronderstelling was dat de bal naast zou gaan – maar via de binnenkant van de paal alsnog binnen viel – was het vreugde voor geheel Blijham: 2 – 1. Westerwolde probeerde hierna nog wel de gelijkmaker op het mooie scorebord te krijgen, maar was fysiek en conditioneel niet bij machte het de verdediging van ASVB erg lastig te maken. Ook een viertal wissels kon geen bijdrage leveren het tij te keren. Nadat ASVB eerst nog de lat boven Boonman teisterde, was het Lars Tjabringa (of Tjabinga zoals het programmaboekje wil) die in de 88e minuut een einde maakte aan de voor zover nog aanwezige wedstrijdspanning. Met een hard schot in de verre hoek verschalkte hij namens ASVB doelman Boonman voor de derde keer deze middag 3 – 1. Voor ASVB een mooie overwinning en een goede stap richting lijfsbehoud en voor Westerwolde nog steeds de mogelijkheid op eigen kracht het spelen van nacompetitie af te dwingen.

Voor Westerwolde resteert na deze nederlaag dus een twaalfde plaats op de ranglijst met één punt meer dan Veelerveen en vier punten meer dan Engelbert. De achterstand op plaats elf is drie punten en het gat tot de qua nacompetitie gunstige tiende plaats bedraagt zes punten. Maar om het op deze plaats staande Actief in de eindstand in te halen is voor Westerwolde schier onmogelijk; er gaapt een gat van 28 doelpunten tussen beide ploegen. Kortom, voor Westerwolde is het zorg de laatste twee wedstrijden tot een goed einde te brengen om zodoende rechtstreekse degradatie te ontlopen en een plaats in de zware nacompetitie met in het gunstige geval drie speelrondes te verwerven. Maandagmiddag 20 mei (tweede pinksterdag) treft Westerwolde hiertoe als eerste SVZ uit Zeijen op De Barlage met ook dan weer de inzet de drie punten in eigen huis te houden.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Rudolf Riks © – Merill Wakker – Tex van Kalmthout (82e min. Mikai Luijten) – Frank Riks – Julian Smid – Bart Nieland – Sander van Hoorn (64e min. Harmen Huls) – Ben Ophof (77e min. Rik te Velde) – Ferdy Kuiper (64e min. Elroy v.d. West) – René v.d. Laan

Scheidsrechter: dhr. G. Berends uit Valthermond

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 6,5

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER