Doorstroom of stagnatie? Welke ervaringen hebben inwoners uit de provincie Groningen met de woningmarkt?

GRONINGEN – De woningmarkt zit op slot. Hierdoor blijven veel mensen wonen waar ze nu wonen. Ze willen misschien wel verhuizen, maar het aanbod dat past bij hun wensen en behoeften is onvoldoende. Hoe is de situatie in de provincie Groningen? Belangenbehartiger zaVie onderzoekt de ideeën en ervaringen van inwoners via de online vragenlijst Wonen. De uitkomsten worden vertaald in adviezen richting gemeenten, woningcoöperaties en provincie.

“Wonen, een goed dak boven je hoofd, is voor iedereen belangrijk. Zeker als je te maken hebt met een ziekte, beperking of als je ouder wordt en specifieke woonwensen hebt”, zegt Mathieu van Etten, bestuurslid bij zaVie. “En daar krijgen we uiteindelijk allemaal mee te maken. Daarom vinden we het niet meer dan logisch dat we inwoners zelf vragen hoe zij tegen de woningmarkt aankijken. Wat zijn hun ervaringen? Wat belemmert of bevordert volgens hen de doorstroom? En welke wensen en verwachtingen hebben inwoners als het gaat om wonen in de (nabije) toekomst?”

Online onderzoek

Om dit te weten te komen, doet zaVie deze zomer – in samenwerking met Zorgbelang Groningen – een online onderzoek. “De uitkomsten presenteren we op dinsdag 24 september tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in ‘t Vinkhuys in Groningen. En natuurlijk delen we ze graag met bestuurders en beleidsmakers op het gebied van wonen. Inclusief concrete adviezen over de koers en het beleid rond ‘wonen in Groningen’!”

Meedoen

Meedoen aan het onderzoek kan thuis, achter de computer. De vragenlijst is te vinden op https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/vragenlijstwonen of via https://zavie.nl/nieuws/. Het invullen kost ongeveer 20 minuten en gegevens worden anoniem verwerkt.

“We willen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Want hoe meer ‘input’, hoe beter we de stem van inwoners kunnen laten horen”, aldus Carin van de Wal, projectleider Passend Wonen. “We zetten de vragenlijst daarom breed uit. Onder patiënten, cliënten, naasten, mantelzorgers en andere inwoners van onze provincie. Dus deel de vragenlijst gerust!”

Over zaVie

Stichting zaVie (zorg en aandacht Voor iedereen) – is een provinciale belangenbehartiger dóór en vóór groepen inwoners in de provincie Groningen die net iets meer zorg, aandacht en ondersteuning kunnen gebruiken: mensen met een beperking, chronisch zieken, senioren en hun naasten/mantelzorgers. zaVie richt zich op verschillen thema’s waar zij mee te maken hebben, waaronder passend wonen. Meer informatie https://zavie.nl/.

Ingezonden