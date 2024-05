Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 13 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM MET EEN BUI | DE KOMENDE DAGEN WEER DROOG

Het is nog een vrij zonnige dag en het wordt ook een warme, want na de 22 á 23 graden van gisterenmiddag wordt het vanmiddag uiteindelijk 25 á 26 graden. Dat maakt het wél een beetje onstabiel want er komt meer bewolking en er is vanmiddag ook kans op een paar buien, met een kleine kans op onweer. Veel buien krijgen wij niet, er is meer kans op een onweersbui in Drenthe en in Overijssel. De wind is eerst zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten met windkracht 2 tot 3, vanmiddag heb je windkracht 3 tot 4.

Vanavond zou eerst ook een enkele bui kunnen vallen maar verder is het vanavond en vannacht droog met opklaringen, minimumtemperatuur komende nacht rond 14 graden.

Morgen is het daarna ook droog met vrij veel zon en ook dan is er nog een zuidoostenwind. De middagtemperatuur houdt zich ook morgen op rond de 25 graden, en doet dat trouwens ook op woensdag. Ook dat is opnieuw een droge en vrij zonnige dag. Pas donderdag gaat de kans op een paar buien omhoog, maar zelfs eind van de week hoeven wij daar niet zo veel van te verwachten. De temperatuur gaat dan overigens wel een paar graden omlaag.