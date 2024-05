Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 8 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN WAT WIND | KLEINE BUIENKANS

Het is ook vandaag heel mooi zonnig met een oost-zuidoostenwind. Die is vanochtend meestal windkracht 3 maar vanmiddag windkracht 4, en met vlagen van windkracht 5 tot 6. Het zal dan ook een beetje vlagerig worden en het wordt warm: de maximumtemperatuur is 27 graden. De lucht is ook vandaag droog en het is dan ook zeker niet benauwd. Ondertussen komen er later vandaag in het zuiden en midden enkele buien tot ontwikkeling, maar bij ons blijft het droog.

Morgen is er in de namiddag en de avond wel kans op een bui maar veel zal dat hier niet zijn, vooral morgenochtend zijn er nog zonnige perioden. De maximumtemperatuur voor morgen is ongeveer 25 graden, minimumtemperatuur komende nacht ca. 14 graden. Ook morgen is er een oost-zuidoostenwind en ook morgenmiddag zal die soms een beetje vlagerig worden.

Donderdag is er meer bewolking met een oost-noordoostenwind, en er kunnen dan een paar buien vallen. Maximum donderdag 23 á 24 graden. Op vrijdag en in het weekend is een bui ook mogelijk maar er blijft wat zon, de middagtemperatuur gaat dan nog iets omlaag.