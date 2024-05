VRIESCHELOO – Vrijdag is het weer tijd voor bingo in ‘t Ganzenust.

Vrijdag 18 mei gaat dorpshuis ’t Ganzenust om 13.30 uur open voor de vrijdagmiddagbingo. Bingomeester Frans laat dan de ballen weer rollen. Er zijn lekkere en leuke prijzen te winnen.

Elke eerste maandag en derde vrijdag van de maand kunt u in het dorpshuis het bingospel beoefenen. Ook is er elke eerste vrijdag van de maand een gezellige familiebingo, waar de hele familie aan mee kan doen. Onder het genot van een hapje en een drankje ontmoeten dorpsgenoten elkaar en spelen een spelletje bingo.

Het Ganzenust is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om in de bar of in de frituur een handje te helpen. Zie www.tganzenust.nl of mail naar info@tganzenust.nl

