Ga op maandag 20 mei 2024 mee op fietse door Nationaal Park Drentsche Aa

NOORDLAREN – Maandag, Tweede Pinksterdag, organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een fietstocht vanuit Noordlaren.

We fietsen langs bijzondere plekken rond de benedenloop van de Drentsche Aa. Deelnemers krijgen informatie over de flora en fauna, het landschap en cultuurhistorische elementen in het gebied. Start is om 10:00 uur vanaf de Parkeerplaats Herberg De Blankehoeve, Beslotenveenseweg 2 Noordlaren. De fietstocht duurt 2,5 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan via drentscheaa@ivn.nl

Eigen fiets meenemen.

Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

