Geslaagde actie Jouwbespaarcoach voor inwoners Sorghvliet

VEENDAM – De afgelopen dagen hebben coaches van Jouwbespaarcoach veel inwoners in de wijk Sorghvliet geïnformeerd over energiezuiniger wonen. Én hoe te besparen op de energierekening. Zij gingen langs bij mensen thuis en stonden paraat bij Winkelcentrum De Reede om vragen te beantwoorden.

Gisteren was ook wethouder Bert Wierenga aanwezig om een bijdrage te leveren. Zijn tip: “Als u wilt verduurzamen, is dit echt het moment om het te doen. Vooral qua subsidies. Met praktische tips kunt u gemakkelijk energie en daarmee ook geld besparen.”

Jouwbespaarcoach is een initiatief van gemeenten in Oost-Groningen, waaronder Veendam. Ze helpen woningeigenaren met energie besparen en verduurzamen. Ook biedt de Klusbus hulp aan woningeigenaren bij kleine energieklussen in huis en het aanvragen van subsidies.

Jouwbespaarcoach en de Klusbus staan vandaag nog op de parkeerplaats bij Winkelcentrum De Reede tussen 14.00 en 17.00. Heeft u ze gemist, maar kunt wel wat hulp gebruiken? Of wilt u meer weten over de subsidies die beschikbaar zijn? Maak dan zelf een afspraak via www.jouwbespaarcoach.com. De hulp is gratis en u zit nergens aan vast.

Ingezonden door gemeente Veendam