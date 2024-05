Gymnastiekvereniging S.S.S. organiseert wandeltocht in Sellingen

SELLINGEN – Ter ere van het 90-jarig bestaan organiseert gymnastiekvereniging S.S.S. op zaterdag 25 mei a.s. een wandeltocht in en rondom Sellingen.

Er zijn drie verschillende afstanden: 2, 5 en 10 km. De kortste wandeling is rolstoelvriendelijk. Alle routes starten tussen 14:00 en 15:00 uur vanaf de Jeu de Boules baan, aan de Noord Esweg (naast het gemeentehuis).

De wandeling is voor iedereen die van een leuke en gezellige uitdaging houdt. Tevens is het een leuk ‘inlopertje’ voor de wandelvierdaagse in Vlagtwedde!

Ben je in het bezit van een (oud) SSS shirt? Dan zou het leuk zijn als je dit aan doet! Een gewoon blauw of wit shirt mag natuurlijk ook; dit zijn de verenigingskleuren. Maar je eigen shirt in je eigen kleur is natuurlijk ook prima! Vergeet niet om goede schoenen aan te trekken.

Voor koffie, thee en ranja wordt gezorgd.

Ook ligt er na afloop voor iedere deelnemer een leuke attentie klaar!

Opgave uiterlijk 18 mei via info@ssssellingen.nl.

Het bestuur van SSS Sellingen hoopt op een grote opkomst.

Klik HIER voor meer informatie

Ingezonden