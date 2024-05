Het grote EU-lijsttrekkersdebat op donderdag 16 mei 2024

Dertien Nederlandse lijsttrekkers nemen het tegen elkaar op in het grootste EU-verkiezingsdebat, deze donderdag 16 mei 2024 van 19:00 – 20:30 uur.

Van landbouw, tot energie, tot defensie, tot economie. De Europese Unie maakt beleid op tientallen beleidsterreinen. Op donderdag 6 juni openen de stembussen in Nederland en mogen we voor de tiende keer stemmen op het Europees Parlement. Dit is de enige direct verkozen EU-instelling.

Het Parlement heeft 720 zetels te verdelen over 27 lidstaten. Voor Nederland zijn er de komende vijf jaar 31 zetels gereserveerd. Er staat dus wat op het spel!

Daarom organiseert het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) het grootste EU-verkiezingsdebat met Nederlandse lijsttrekkers, op donderdag 16 mei 2024, van 19:00 tot en met 20:30 uur.

Arthur van Dijk, HNP-voorzitter en Commissaris van de Koning, vertelt: “De Europese Unie voelt vaak als een “ver van mijn bed show”. De opkomst bij de EU-verkiezingen is minder dan 50%. Dit is een democratisch probleem. Want een goede democratie werkt alleen als iedereen betrokken is. Er komen enorme vraagstukken op de Europese Unie af en die zullen we samen moeten beantwoorden.

Provincies en gemeenten staan het dichtst bij de burger van alle overheidslagen. Wij wéten wat er in de praktijk speelt. Of het nu gaat om het klimaat, de landbouw, milieu, de woningbouw of de economie. Allemaal onderwerpen waar de EU beleid op maakt. En allemaal onderwerpen die mensen direct raken.

Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP), de vertegenwoordiger van de gezamenlijke provincies in Brussel, zet zich elke dag in om het geluid van de regio te laten klinken in de EU. De Nederlandse provincies zien voor zichzelf en de EU een opgave voor de komende vijf jaar, met name rondom landbouw & voeding, circulaire economie, milieu, klimaat en energie, mobiliteit en regionale economie. Hoe realiseren we de klimaatdoelen, waarborgen we onze veiligheid en de democratie en creëren we gelijktijdig, economische voorspoed? (Meer info: HNP-lobbybrochure)

Daárom organiseert het HNP het grootste EU-lijsttrekkersdebat in Nederland. Het is namelijk erg belangrijk om met de Nederlandse lijsttrekkers in gesprek gaan over deze onderwerpen. Om zo de link te leggen tussen Europa, Nederland, de provincies en de kiezer. Want die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Europa gaat ú aan!”

Wie zijn de dertien deelnemende Nederlandse lijsttrekkers?

BBB – Sander Smit

CDA – Tom Berendsen

CU – Anja Haga

D66 – Gerben-Jan Gerbrandy

FvD – Ralf Dekker

GL/PvdA – Bas Eickhout

JA21 – Michiel Hoogeveen

NSC – Dirk Gotink

PvdD – Anja Hazekamp

SGP – Bert-Jan Ruissen

SP – Gerrie Elfrink

Volt – Reinier van Lanschot

VVD – Malik Azmani

De PVV is uitgenodigd, maar lijsttrekker Sebastiaan Stöteler heeft afgezegd.

De dertien lijsttrekkers gaan met elkaar in debat aan de hand van drie thema’s: Ambitieus klimaat- en milieubeleid versus haalbaarheid; Groeiende Europese economie en zijn grenzen; Europese begroting en financiën. Presentator Twan Huys, bekend van Nieuwsuur, Buitenhof en Collegetour, leidt het debat. U bent van harte uitgenodigd om online deel te nemen aan de live-uitzending via het YouTube-kanaal van het HNP.

Mis het niet: klik hier en kijk live mee!