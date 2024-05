Rolien Schrik uit Nieuwe Pekela wint Bruggenschilderwedstrijd

PEKELA – Een schilderij van de Bakkerdraai in Nieuwe Pekela heeft de bruggenschilderwedstrijd gewonnen.

Kunstenaar Arnoud van Sante en Maurits Langeler van BBP waren de initiatiefnemers van de wedstrijd, die was ontstaan bij de expositie in De Helling van allerlei werken over bruggen.

De 15 schilderijen kregen 16.000 sterrenstemmen. Rolien Schrik kreeg de meeste voor haar Bakkerdraai. Als beloning is het schilderij aangekocht door de gemeente. Gina van Horn en Marina Bodewes werden tweede en derde.

Wethouder Reiny Kuiper was zeer vereerd en had veel lof voor de kunstenaars. Het schilderij krijgt een mooie plek in het gemeentehuis.

Bron en foto’s: Gemeente Pekela