Slag bij Bourtange op 1 en 2 juni

BOURTANGE – Tromgeroffel, donderende kanonnen, knallende musketten, hoornblazers, lansdragers en kampvuren van historische legers… Op 1 en 2 juni vindt de Slag bij Bourtange plaats.

De Slag bij Bourtange is een jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar is heel speciaal. Het is namelijk de 25e editie van de slag. De vesting wordt tijdens deze dagen volledig aangepast aan het tijdperk van de 80-jarige oorlog. De getrouw gereconstrueerde vestingwerken zullen het decor zijn van een eersteklas historisch spektakel.

In 1640 namen de Spaanse troepen de vesting in, maar de Nederlanders zijn van plan het te heroveren. Of ze daarin slagen, kun je uit de eerste hand zien: tal van soldaten uit vroegere eeuwen zullen proberen het verhaal zo waarheidsgetrouw mogelijk na te spelen. Naast spectaculaire veldslagen rondom het fort, kun je ook een kijkje nemen in het dagelijkse leven in die tijd. Bezoek een origineel pakhuis, bewonder de spektakels en gevechten, of slenter over een markt uit vervlogen tijden. Beleef de sfeer van de 17e eeuw in de vesting Bourtange.

Al op vrijdag 31 mei marcheren militairen uit de 80-jarige oorlog in en rond de vesting Bourtange. De officiële opening is op zaterdag 1 juni om 10.00 uur. Vanaf 11.00 uur vinden er allerlei activiteiten plaats in de vesting en zijn de bivakken open voor publiek.

Openingstijden:

Zaterdag en zondag van 11.00 uur – 18.00 uur.

Bron: Vesting Bourtange