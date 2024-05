Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ organiseert badeendjesrace

BLIJHAM – Op zaterdag 1 juni zullen heel veel badeendjes te water worden gelaten in het vijverpark bij Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ te Blijham. Duizenden eendjes zullen met elkaar de strijd aangaan om als eerste te finishen tijdens de grote Badeendjesrace van Blijham. Deze ludieke actie valt samen met een gezellige braderie en wordt georganiseerd door Stichting Vrienden van de Blanckenborg. De opbrengst van de Badeendjesrace wordt gebruikt voor extra leuke welzijnsactiviteiten voor bewoners en cliënten. Denk bijvoorbeeld aan uitstapjes, barbecueën, kortom, allerlei activiteiten die buiten het normale budget vallen.



Deelname

Iedereen kan deelnemen aan de Badeendjesrace van Blijham. Dit kunt u doen, door een badeendje te adopteren bij de receptie van de Blanckenborg, bij Fietswinkel Gerben Kroes, snackbar Anytime of bedrijvencentrum Flip Dekker in Blijham. Of online via www.blanckenborg.nl/badeendjesrace

Op het geadopteerde badeendje staat een nummer, dat tevens uw lotnummer zal zijn. Is uw badeendje als één van de eerste over de finish?….dan dingt u mee naar het prachtige prijzenpakket dat is samengesteld met hoofdprijzen zoals een schitterende gouden ring, tablets, kinderfiets, één minuut gratis winkelen, dinerbonnen en nog veel meer fantastische prijzen. Het zijn er meer dan honderd, allemaal gedoneerd door vele ondernemers!



De grote Badeendjesrace van Blijham zal zaterdag 1 juni om 15.30 uur van start gaan. De braderie kunt u vanaf 13.00 uur bezoeken. Tijdens deze markt is er ook nog gelegenheid om eendjes te adopteren.

