Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 15 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW ZON EN WIND | LANGZAAM MINDER WARM

Het is vandaag nog maar eens een mooie zonnige dag, al komt er vanavond wat meer bewolking. Er komt vanmiddag wel weer een vlagerige zuidoostenwind te staan met windkracht 4 tot 5, maar dat maakt voor de temperatuur niet uit want die komt opnieuw uit op een maximum van ongeveer 26 graden.

Vannacht en morgen is er dan een wisselende bewolking en in de loop van de dag is er uiteindelijk ook bij ons kans op enkele buien en daar zit mogelijk ook een onweersbui bij. Maar zelfs dan zullen de meeste buien in het midden van het land blijven. Maximumtemperatuur morgen rond 24 graden en een zwakke matige veranderlijke wind.

Op vrijdag en zaterdag overheerst de bewolking lichtelijk, en af en toe zal er dan een bui vallen. Er is dan niet veel wind en daardoor wordt het ook wat vochtiger, maxima die dagen rond 23 graden. Zondag en daarna zakt dat tot ca. 21 graden met vrij veel opklaringen en wellicht een enkele bui. Dus de echte warmte gaat er na morgen een beetje vanaf.