Wethouder Giny Luth opent ontmoetingsplek en kledingbank in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Op 7 juni 2024 om 10.00 uur zal wethouder Giny Luth van gemeente Westerwolde ontmoetingsplek “In d’ keuken” en kledingbank “ ’t gebruukt klaaierhoes” openen. Deze bevindt zich aan de Eikenweg 2a in Vriescheloo. Iedereen is welkom bij deze feestelijke opening.

In d’ keuken is een gezellig ontmoetingsplek waar iedereen welkom is voor kovvie mit kouke,

’t gebruukt klaaierhoes is de kledingbank voor Westerwolde. Beide zijn een initiatief van de stichting Op de kloet’n kom’ en stichting De Kracht Van Vriendelijkheid. Deze stichtingen werken samen in Vriescheloo om een hand uit te reiken aan iedereen die het moeilijk heeft.

“Mensen die net buiten de boot (dreigen te) vallen, eenzaam zijn of graag wat meer contact willen, even hun verhaal willen doen of niet veel te besteden hebben: ze vinden hier allen een warm welkom”, vertelt Anita Boom van Doorn, voorzitter van de stichting De Kracht van Vriendelijkheid. Beide stichtingen werken hard om noodsituaties op te lossen en hebben al vaker de handen ineengeslagen. Nu in één gebouw mensen kunnen worden ontvangen, heeft die samenwerking nog meer vorm gekregen.

Deborah Wolfs-Fontijn van de stichting Op de kloet’n kom’: “Mensen kunnen rekenen op gezelligheid en een luisterend oor. Er is een speelhoek voor de kleinsten, de kledingbank, een menstruatie uitgifte punt (MUP) en een cadeaukast”. Ook vindt hier de maandelijkse boodschappenuitgifte voortaan plaats.

U bent van harte uitgenodigd om kennis met ons te komen maken. Wij zijn iedere vrijdag geopend van 10.00 – 13.00 uur. Voor iedereen is er kovvie (of thee/ranja) mit kouke.

Ingezonden door Anita Boom