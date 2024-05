Bijzondere locatievoorstellingen Vanhier in Pekela, Veendam en Stadskanaal

PEKELA, VEENDAM, STADSKANAAL – Op drie locaties in de Veenkoloniën klinkt op 24, 25 en 26 mei muziek en spelen verhalen Vanhier. Drie voorstellingen over de trots en hartstocht van de Veenkoloniën. Over de mensen die naar hier gekomen zijn, soms weer vertrekken en over wie blijven. De voorstellingen zijn te zien en horen in Veendam, Stadskanaal en Pekela. En dan ook nog eens op bijzondere locaties: een rijdende STAR-trein, bij de Watertoren en in het fraaie decor van Siep&Co. De voorstellingen zijn alleen in dat laatste weekend van mei te zien.



Vanhier wordt namens Gronings Vuur gemaakt door theatercollectief Ploech en eide. Tamara Schoppert en Mees van den Bergh zijn twee van de vier leden van Ploech en eide. Zij vertellen over de inhoud van de voorstellingen van Vanhier. ,,Die naam hebben wij niet bedacht”, verklapt eerstgenoemde. ,,Dat hoorden we zo vaak – van jong en oud – tijdens de gesprekken die we voerden: ‘Ja, dat is van hier. Van hier. Vanhier.. Dat moest de naam wel worden.”



‘Kracht benadrukken’

,,Sinds we hier zijn begonnen, horen we mensen vol hartstocht en liefde praten over dit gebied. Niet ‘wat is dat toch wat’, maar ‘we gaan er iets van maken’. Die kracht willen we benadrukken.” Dit komt naar voren in de drie verschillende voorstellingen, die de namen ‘Feij’, ‘Torf’ en ‘Alda’ hebben. Ze gaan over de mensen die naar hier gekomen zijn, soms weer vertrekken en over wie blijven. Het gaat over de identiteit van de Veenkoloniën die via migratie en het veranderende landschap is gevormd.



Dit zijn de verschillende verhalen

Feij is te horen vanuit de historische STAR-trein van Veendam naar Stadskanaal. Feij werkt in strokartonfabriek De Vrijheid. Hij vertelt het verhaal over de twijfel om het gebied te verlaten. Zijn broer emigreerde en stuurt hem brieven vanuit Brazilië. Over hoe mooi het daar is. Gaat hij of blijft hij om er hier iets van te maken? Voor Feij is samengewerkt met jongeren van het Winkler Prins College in Veendam. Hun toekomstdromen zijn te horen in de voorstelling. Zo worden verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden.



Torf speelt zich af in Stadskanaal. ,,Dat wordt een muzikaal verhaal”, blikt regisseur Mees van den Bergh vooruit. ,,Het gaat over de grond. Wat er allemaal met deze waardevolle aarde is gebeurd. Met allemaal muzikanten Vanhier, vanuit alle windstreken van de wereld, maken we nieuwe muziek. We willen een nieuw geluid laten horen. Hopelijk het toekomstgeluid.”



Alda is derde voorstelling. In Pekela. Daar staat de kapiteinsvrouw centraal. ,,Pekela heeft een grote historie in de scheepvaart”, vertelt Tamara. ,,Na de turfvaart kwam de wereldscheepvaart op gang. Uniek was dat er hele gezinnen aan boord gingen. Ook vrouwen. En zij werkten ook echt mee. Die kracht is heel mooi. We willen laten zien hoe die kracht doorwerkt in de Veenkoloniale vrouwen van nu.”

Speciaal voor de gelegenheid wordt een Scheepsvrouwenkoor gevormd, met allemaal vrouwen vanhier. ,,Zij vertellen het verhaal samen met actrice Anna Raadsveld. Zij speelt een jonge moeder die vertrokken is uit Pekela, maar weer terugkomt. Waar kom ik vandaan? Ben ik nog vanhier? En wat ga ik mijn kind meegeven?”, zijn vragen die ze hardop stelt. ,,Als ze ver teruggaat, zie je dat ze uit een hele sterke lijn van vrouwen komt.”



Kaarten en info

De voorstellingen horen bij elkaar, maar zijn ook los te bekijken. Dit kan in willekeurige volgorde. Dus kies er één of twee óf bezoek ze alle drie om alle verhalen mee te krijgen. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.groningsvuur.nl. Voor kinderen en jongeren geldt een aangepast tarief.

