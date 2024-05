Gemeenten Westerwolde en Borger-Odoorn organiseren Cittaslowdag

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 16 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER ENKELE BUIEN | LANGZAAM MINDER WARM

De zon is er vandaag goed bij maar er komt ook wel bewolking opzetten en later in de middag en vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur zal ondertussen stijgen tot ca. 24 graden. Er staat daarbij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten, vanavond is de wind veranderlijk van richting.

Vannacht kan er eerst ook nog een bui vallen maar morgenochtend is het meest droog met af en toe zon. In de middag en avond is er vrij veel bewolking met soms een bui, maximum ook morgen 22 á 23 graden en een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost.

In het weekend is de wind veranderlijk en dan blijft er vrij veel bewolking aanwezig. Soms komt er een bui voorbij. Maximum dan rond 21 graden. Na het weekend gaan we iets onder de 20 graden en dan blijft het ook een beetje wisselvallig.