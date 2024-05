Vandaag in De Dag Vanmorgen

G1, STUDIO RTV WESTERWOLDE – RTV G1 is een samenwerkingsverband van de lokale omroepen RTV GO! (Oldambt), RTV Westerwolde (Pekela en Westerwolde). RTV G1 is gelijktijdig te beluisteren via de bekende frequenties van de eigen lokale omroep. Op werkdagen kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur luisteren naar: De Dag Vanmorgen, gepresenteert door Oscar Bolsenbroek. Het programma bestaat naast gevarieerd muziek, het laatste nieuws en het weerpraatje ook uit een aantal interviews met gasten die naar de studio komen, of tijdens de uitzending worden gebeld.

Wat kunt u vandaag verwachten:

09.45 Willy Tiekstra – Wie is er vanavond te gast in het programma ‘Uit het leven van ….’

10.15 Carin van der Wal – Oproep invullen vragenlijst Woningmarkt

10.45 Susanne Visser – Programma voor de maand mei in Theater de Klinker Winschoten

11.15 Thijs Launspach – Theatervoorstelling ‘Fokking Druk’ in de Klinker in Winschoten

11.45 Mirjam van der Heide – Festival Terug naar het Begin in Eemsland

