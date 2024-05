Demissionair minister-president Rutte brengt bezoek aan Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 17 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN EEN ENKELE BUI | NA HET WEEKEND MEER BUIEN

De zon is er vandaag nog vaak bij, al is het niet meer zo zonnig als gisteren en het wordt ook minder warm: de maximumtemperatuur was toen 24 graden, de maximumtemperatuur voor vandaag is ongeveer 22 graden. Het blijft wel droog want buien blijven vandaag meer in het midden, oosten en noordwesten. De wind is zwak of matig uit uiteenlopende richting.

Morgen is het vrij zonnig en ietsje warmer en daardoor is er in de loop van de dag ook weer kans op een bui. Vannacht kan het eerst wat mistig of nevelig zijn bij minimum rond 13 graden. De wind wordt morgen overdag matig uit het noordoostenwind, windkracht 3.

Zondag geeft ongeveer hetzelfde beeld als morgen met wat zon en een enkele bui, maximum zondag 21 á 22 graden. Begin volgende week komen buien meer naar het Noorden, dus dan is de kans op regen ook voor ons een stuk groter.