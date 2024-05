Foto impressie van het schaapscheerdersfeest in Exloo

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 18 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VRIJ VEEL ZON | MAANDAG HOOGSTE REGENKANS

Het is ook vandaag een vrij mooie dag met flinke zonnige perioden. Natuurlijk zijn er ook bewolkte momenten en vandaag is in de middagperiode kans op een enkele bui. Gisteren kwamen er in de avond nog een paar buien voor maar de meeste plaatsen bleven toen droog, en ook vandaag blijft het overwegend droog. Er is vandaag een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost, de maximumtemperatuur is 22 graden.

Morgen wordt het ’s middags 21 graden en er is dan iets meer bewolking en ook iets meer kans op een bui. Maar het is nog een prettige dag in het weer. De wind is morgen matig uit het noordoosten tot noorden, windkracht 3 tot 4.

Maandag komt een lagedrukgebied in Duitsland wél dichtbij genoeg voor meer buien. Het kan dan vrij nat worden met 10 mm aan neerslag of meer. Dan is er ook meer bewolking en het wordt 19 á 20 graden. Dinsdag is weer wat droger met 22 graden, daarna zijn er af en toe een paar buien.