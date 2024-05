Landelijk succes, jeugd Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Het “Pinksterweekend” is voor de jeugd van Damclub Winschoten zeer succesvol verlopen.

Dat begon vrijdagmiddag 17 mei in het Kostverloren Kwartier in Groningen waar het provinciaal kampioenschap sneldammen voor jeugdspelers plaats vond. In de welpenklasse plaatsten Albert Meezen en Bradley Kuiper beide uit Winschoten, zich met een 2e en 3e plaats, voor het NK- sneldammen op zaterdag 8 juni in het Nationaal Denksport Centrum (NDC) in Utrecht. Zaterdag 18 mei werd in MFC “De Heerd” in het Gelderse Heerde het 3e Landelijke-meisjesdamtoernooi afgewerkt voor 45 deelneemsters in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar. In het eindklassement werd Elize van der Kamp uit Beerta 6e met 10 punten en pakte Fianna van der Heide uit Winschoten met 11 punten de 3e plaats en werd kampioene bij de 10-jarigen.

Provinciale sneldamtitel

De provinciaal Groninger Dambond (PGD) had Damclub Roden/Leek, DV Warffum, Damclub Winschoten en Damgenootschap Het Noorden uit Groningen uitgenodigd, met hun jeugdspelers, deel te nemen aan onderstaand kampioenschap. Organisator Danny Staal mocht ’s middags 24 jeugdspelers welkom heten, die uitkwamen in de categorieën: benjamins, welpen, pupillen en aspiranten. De jongelui speelden een zogenaamd “rondtoernooi” onder een speeltempo van “Fischer 5 + 5”. De kampioenen plaatsten zich voor het NK op zaterdag 8 juni in het “Nationaal Denksport Centrum” (NDC) in Utrecht. Daar in de provincie Groningen het afgelopen jaar veel jeugdspelers lid werden van de KNDB, mochten volgens een “verdeelsleutel” de nummer 1 t/m 3 in de welpenklasse deelnemen aan het NK.

Zes jeugdspelers Damclub Winschoten

Damclub Winschoten is vrijdagmiddag 17 mei, met Joab en Julia Abraham, Bradley Kuiper, Albert Meezen, Julia van der Heide alle 5 uit Winschoten en Elize van der Kamp uit Beerta, afgereisd naar de wijk Kostverloren in Groningen. Uiteindelijk ging het team uit Winschoten met maar liefst 5 medailles huiswaarts. Bij de benjamins werd eerstejaars Joab Abraham 2e en Julia Abraham 3e, In de welpenklasse werden eerstejaars Albert Meezen 2e en Bradley Kuiper 3e. Eerstejaars pupil Fianna van der Heide pakte in haar klasse het zilver met een 2e plaats. Tenslotte viel eerstejaars aspirant Elize van der Kamp (13 jaar) uit Beerta in haar klasse net buiten de prijzen.

3e meisjestoernooi in Heerde

De “online” damclub “De Droomdamsters” is enkele jaren geleden in het leven geroepen met als doel het dammen onder meisjes en vrouwen te stimuleren en te promoten. De KNDB heeft eveneens dit initiatief omarmd om het dammen in deze discipline een “boost” te geven. Na Lunteren (zomer 2023) en Hoogeveen (3 jan 2024) werd voor de 3e keer in successie een meisjesdamtoernooi voor jeugdspeelsters in de leeftijd tot 15 jaar georganiseerd. Zaterdag 18 mei gaven maar liefst 45 meisjes acte de préséance in MFC “De Heerd” in Heerde. Dit toernooi kreeg zelfs een internationaal tintje met de deelname van Aurelia Schalley uit België. Na een inspirerende speech van medeorganisator Nicole de Vries uit Hoogeveen schoven de deelneemsters om 11.00 uur achter de borden voor 7 ronden “Zwitsers Systeem” onder een speeltempo van ca. 30 minuten per ronde. De crew bestond verder uit Tessa Kenson uit Den Haag, Lisa Scholtens (toernooibase) uit Slagharen, Zainal Palmans (pers) uit Hoogeveen en arbiter Yulia Bintsarovska uit Kampen. Voor de locatie en het dammateriaal werd Damclub Ons Genoegen uit Wapenveld in de arm genomen.

Drie speelsters Damclub Winschoten

Damclub Winschoten was zaterdagmorgen met Maya Scholten uit Winschoten, Elize van der Kamp uit Beerta en Fianna van der Heide uit Winschoten afgereisd naar Gelderland. Maya, Fianna en Elize hadden na 3 ronden zelfs een droomstart: Maya 4 punten, Fianna 5 punten en Elize maar liefst 6 punten. Maya Scholten, verloor daarna 4 partijen en maakte in de laatste ronde remise met Jana Kayduh en kwam tot de 35e plaats met 5 punten. Elize van der Kamp uit Beerta had na 4 ronden een 100% score waarna 2 verliespartijen volgden. Met winst in de laatste ronde kwam ze deze editie tot een score van 10 punten en een uitstekende 6e plaats in het eindklassement. Bij de 13-jarigen pakte Elize van der Kamp nog het brons met een 3e plaats. Fianna van der Heide verraste tenslotte vriend en vijand met een keurige 3e plaats in het eindklassement en een score van 11 punten. Na 3 ronden stond Fianna op 5 punten, daarna volgde een verliespartij, om vervolgens 3 winstpartijen te laten aantekenen, wat haar totaal op 11 punten bracht. Met als “kers op de taart” pakte Fianna eveneens het kampioenschap bij de 10-jarigen.

Eindklassement Landelijk 3e meisjestoernooi

Fiene Martens, Dedemsvaart 14 punten Aurelia Schalley, België 11 punten Fianna van der Heide, Winschoten 11 punten Jasmine Benhari, Hilversum 11 punten Chantal van Santen, Hoogeveen 10 punten Elize van der Kamp, Beerta 10 punten

Foto 1 vlnr. Fianna, Albert, Bradley, Julia, Joab en Elize

Foto 2 vlnr. Elize, Maya en Fianna

Foto’s: Johan Meezen, Geert Lubberink