Open dagen bij de familie Bakker Valthermond

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 19 mei, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NIET VEEL ANDERS | WOENSDAG VEEL REGEN

Het weer is vandaag opnieuw niet veel anders dan de laatste dagen want er zijn flinke zonnige perioden en soms perioden met bewolkt weer. Het blijft bij ons ook vandaag op de meeste plaatsen droog, al kan er in de loop van de middag en in het begin van vanavond een bui vallen. De maximumtemperatuur is ongeveer 22 graden en dat is weer ietsje minder warm dan gisteren. De wind is meestal zwak uit het noordoosten, windkracht 2 tot 3.

Morgen is het wél anders, want dan zijn er juist bij ons een aantal buien. Dat is vooral in de ochtend en de middag, morgenavond is het op de meeste plaatsen droog. Meer bewolking dus morgen, en maar af en toe zon. Maximumtemperatuur rond 21 graden en ook morgen een zwakke tot matige wind uit de noordoosthoek.

Na dit Pinksterweekend is de dinsdag weer wat droger, maar woensdag zal een natte dag zijn met vaak regen en mogelijk meer dan 20 mm aan neerslag. Daarna draait de wind naar het zuidwesten en krijgen we zon en soms een bui. Maximum rond het midden van de week rond 21 graden, maar dinsdag nog wat hoger.