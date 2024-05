Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 20 mei, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

IETS MEER BUIEN | WISSELVALLIG WEEKJE

Na de buien van gisteren zijn we droog aan de dag begonnen, maar er komen ook wel opklaringen. Dus af en toe krijgen we wat zon maar de kans op enkele buien is voor vanmiddag iets groter dan dat die gisterenmiddag was. Op veel plaatsen valt er gaandeweg de middag of vanavond ook een flinke regenbui en er is ook kans op onweer. De kans op windstoten is daarentegen maar klein en de maximumtemperatuur is ondertussen 21 graden. Dat is dan bij windkracht 2 tot 4 uit richtingen tussen oost en noord.

Vannacht valt er eerst lokaal nog een beetje regen maar het wordt droog en overdag is het morgen de meeste tijd droog met zonnige perioden. Mogelijk komt er in de middag nog een enkele regenbui tot ontwikkeling. Dus het is een droger weertype morgen en door een matige oostenwind wordt het warmer met een maximum van 24 graden.

Woensdag zakken we terug naar 20 of 21 graden want dan is het bewolkt met flinke perioden met regen en dat begint al in de nacht van morgen naar woensdag. Uiteindelijk zal het woensdag dan ook de natte dag van de week worden, want 20 mm aan neerslag is dan goed mogelijk. Donderdag is daarna een beetje buiig en vrijdag is overwegend droog met meer opklaringen. Dus het is de komende week aan de wisselvallige kant, maar morgen springt er vrij warm uit.