Actiegroep Oud Papier van de Hervormde Kerk haalt zaterdag het oud papier op

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 21 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG EERST ZON | VANNACHT REGEN

Het is vandaag weer wat zonniger dan gisteren, maar dat geldt vooral voor vanochtend en vanmiddag, want vanavond is het de meeste tijd bewolkt en in de namiddag en vanavond is er kans op een paar buien, met vanavond mogelijk ook onweer. Door de zon en door de zwakke tot matige wind wordt het warm met een maximumtemperatuur van 24 of 25 graden.

Vannacht trekt dan een actieve depressie van het midden van het land naar het noordwesten en morgenochtend verder door naar zee. In de buurt van dat lagedrukgebied zit heel veel regen en mogelijk ook noodweer met onweer en hagel. Wij krijgen er vooral vannacht en morgenochtend af en toe regen van, met misschien 10 mm of meer aan regen. De kans op onweer is vannacht ook niet zo groot en morgenmiddag is het droger met af en toe zon. De wind is morgen gedraaid naar het zuidwesten en is dan windkracht 3 tot 5, de temperatuur is morgenmiddag 17 tot 19 graden.

Donderdag is er opnieuw minder wind en ook de dagen daarna is het redelijk rustig. Regelmatig is er van donderdag tot zondag wat zon, maar soms komt er een bui tot ontwikkeling. Dat kan vooral op de vrijdag en de zaterdag. Maxima in die periode ca. 21 graden.