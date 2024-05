Cabaret duo Blauwe Vinkjes treedt op in Stadskanaal, Veendam en Groningen

STADSKANAAL, VEENDAM, GRONINGEN – Cabaret duo Blauwe Vinkjes, Kevin en Manon, staan op 30 mei in Theater Geert Teis, 31 mei in CC Van Beresteyn en op 7 juni in De Oosterpoort.

Blauwe Vinkjes was finalist van Cameretten 2021 en won datzelfde jaar de Publieksprijs van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival. Het cabaretduo bestaat uit theatermakers Kevin van den Berg en Manon Blaauw. Blauwe Vinkjes gooide hoge ogen met hun actuele cabaret, liedjes en vlotte tempo van sketches. De jury van Cameretten roemde het duo om hun “(politiek) engagement en dat is spannend, zeker in deze roerige tijd”. Een leuk haakje is, is dat Manon zelf uit Groningen komt en het echt ontzettend leuk vindt om met haar eigen cabaretshow terug te komen naar waar zij vandaan komt!

Jos Schuring interviewde het duo:

Kijken naar dit duo is vooral aantrekkelijk vanwege het hoge tempo, de innemende presentatie en het lef dat Kevin van den Berg en Manon Blaauw uitstralen. In een razendsnel tempo schotelen ze je verschillende scènes voor over het leven van nu.

Ze hebben in de finales gestaan van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival en Cameretten en zijn hard bezig Nederland te veroveren. Achter hun snelle, komische presentatie gaan soms serieuze onderwerpen schuil, maar de lach viert de boventoon.

Jullie maken veel grappen over het virtuele bestaan. Dat doen anderen ook, maar jullie hebben er wel een heel eigen draai aangegeven die telkens terugkomt.

Kevin: ‘Wij vinden dat identiek het nieuwe authentiek is. Dat is een beetje de rode draad in onze voorstelling. Het is een merkwaardig contrast. De samenleving is steeds individueler geworden, maar tegelijk is er een trend dat we allemaal hetzelfde willen zijn. Dat komt door sociale media en influencers, maar ook door bizarre trends in plastische chirurgie. We willen uniek zijn, maar ook steeds meer op elkaar lijken.

Manon: ‘Het is een tegenstelling die ons mateloos fascineert. Het is verdrietig en mooi tegelijk. Het is gek dat allerlei verenigingen steeds meer leeglopen, maar dat tegelijk ook steeds meer mensen eenzaam zijn. We heten Blauwe Vinkjes omdat het bij ons altijd gaat over contact maken.’

Jullie werken met Ruut Weismann als coach, die veel musical regisseerde, maar ook werkte met Acda en de Munnik, De Vliegende Panters, Jenny Arean en Alex Klaasen. Hoe is het om met zo’n ervaren man te werken?

Manon: ‘We kregen een werksessie met hem bij het Amsterdams Studenten Cabaret Festival en dat was super. In een middag werd onze voorstelling vele malen beter. Hij zou een ideale coach zijn, dachten we naderhand, maar wil zo’n grote naam wel met ons werken? Kevin heeft het hem gevraagd en zowaar had hij daar wel trek in. Met Ruut zoeken we naar verdieping en dat is erg gaaf om te doen. Bij elke grap stelt hij vragen waardoor hij ons elk onderwerp steeds verder laat afpellen. Dat is te gek.’

Kevin: ‘Hij geeft ons eigenlijk een spoedcursus kleinkunstacademie. We zijn soms een paar dagen per week met hem aan het werk, altijd met tussenpozen. We leren er heel veel van. Vooral om onze eigen inbreng kritisch te benaderen en niet te snel tevreden zijn. Hij stimuleert dat we hard werken aan ons materiaal. Hij daagt ons voortdurend uit en dat is heerlijk.’

Hoe werkt bij jullie de duo-vorm? Jullie schrijven allebei teksten en muziek, maar doen jullie dat samen of ook apart?

Kevin: ‘We doen alles samen. Soms gaan we elk een half uurtje apart schrijven en daarna laten we de beste ideeën winnen. Dat kost geen moeite.’

Manon: ‘Wat wel helpt is dat Kevin een nieuwsjunk is. Als het kabinet valt, is hij dolblij. Soms werkt het wel creepy. We zijn één hoofd. We kennen elkaar door en door en inspireren elkaar voortdurend.’

Kevin: ‘De actualiteit houdt ons lekker alert.’

Jullie hebben inmiddels al tientallen keren in het land opgetreden. Wanneer is het programma echt af?

Kevin: ‘We treden drie of vier keer per week dus we doen nu heel veel speelervaring op. We gaan DISCLAIMER sowieso volgend seizoen ook nog spelen. We genieten erg van het spelen. Ook van hoe verschillend Nederland kan zijn. We sleutelen ook nog steeds aan onze voorstelling. We gaan ergens in 2024 in première.’

