Bijeenkomst met Europarlementariër Malik Azmani

ZANDBERG – In het kader van aanstaande verkiezingen voor het Europese parlement is Europarlementariër Malik Azmani op maandag 27 mei op bezoek in onze regio. ‘s Avonds is er een bijeenkomst in de Schaapsberg waar iedereen van harte is uitgenodigd om er te horen wat Malik over Europa heeft te vertellen maar vooral om hem vragen te stellen over alles wat met Europa te maken heeft.



Aanvang: 19.30 uur

Inloop vanaf: 19.00 uur



Locatie: De Schaapsberg

Kerklaan 20

9564 PA Zandberg



Malik Azmani is geboren en getogen in Heerenveen als zoon van een Friese moeder en een Marokkaanse vader. Hij studeerde rechten in Groningen. In 2010 werd Malik verkozen als Tweede Kamerlid. Dat combineerde hij tot 2014 met het raadslidmaatschap in de gemeente Ommen. In zijn 9 jaar als Kamerlid hield Malik zich bezig met de thema´s migratie en veiligheid. Malik is kandidaat-lijsttrekker van de VVD voor de Europese verkiezingen in 2024.



Malik is sinds 2019 fractievoorzitter van de VVD-delegatie en eerste vice-fractievoorzitter van Renew Europe en heeft zich sindsdien hard ingezet voor een sterk Europa op het wereldtoneel. Hij heeft zich onder andere ingespannen om tot nieuwe migratieafspraken te komen op Europees niveau en afspraken te maken met derde landen. Daarnaast heeft hij zich hard gemaakt voor stevige Europese sancties richting Rusland en steun aan Oekraïne. Tenslotte heeft hij samen met de Europese liberalen een rechtstaatmechanisme afgedwongen, waarmee EU-landen die de rechtstaat schenden kunnen worden gekort op Europese fondsen.

Ingezonden door Klaas Buigel